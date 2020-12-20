Куда спрятать мелкую бытовую технику: 4 крутых идеи
Планируя кухню, у каждого владельца возникает вопрос: куда спрятать мелкую бытовую технику?
Подробный ответ дала дизайнер интерьера Ольга Бондарь в своем Instagram.
Интересно Как спланировать маленькую кухню-гостиную 9 секретов от профессионала
Если вот это вот все (чайник, тостер, блендер и что там еще у вас есть) мешает на рабочей поверхности, у меня есть предложение. Даже четыре, – отметила Бондарь.
Куда спрятать мелкую бытовую технику
1. В высокий пенал
Если у вас встроенный холодильник, духовой шкаф, микроволновка – мелкую технику можно определить туда же. Используйте откидные дверки. Обязательно предусмотрите дополнительные розетки.
2. Угол в П-образной или Г-образной кухне
Самое бесполезное место в доме, я считаю (после коридоров, конечно). Можно сделать и в виде открытых полок и в виде закрытых ящиков с дверками и даже выдвижные варианты, – добавила дизайнер интерьера.
Мелкую бытовую технику можно спрятать / Фото prohandmade
Читайте Новая кухня: дизайнер интерьера назвала модные приемы
3. Функциональный кухонный фартук
Если сделать столешницу более глубокой – на ней можно разместить технику.
4. Нижний выдвижной ящик
В выдвижном нижнем ящике можно хранить всю мелкую технику. По словам Бондарь, ящики с распашными дверками внизу делать не стоит. Это не очень удобно, так как потом сложно добраться до того, что стоит далеко и глубоко.
Поделиться новостью