В Киеве подорожали квартиры: какие цены на вторичном рынке и в новостройках
Источник:OLX Недвижимость
В Киеве, несмотря на пандемию, поднялись цены на жилую недвижимость. Повышение коснулось как вторичного рынка, так и готовых квартир в новостройках и на этапе строительства.
Эксперты уверены, что в дальнейшем цены будут только расти. За сколько можно купить жилье в столице – читайте далее.
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Что происходит на столичном рынке недвижимости
По данным аналитиков OLX Недвижимость, в первый локдаун весной 2020 года цены на жилье просели на 3,25%. Однако далее цены показали существенный рост.
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На вторичном рынке в Киеве следующая ситуация:
Средняя цена однокомнатной квартиры в домах, построенных до 2011 года, возросла на 17% – до 41 тысячи долларов (1,1 миллиона гривен), двухкомнатной – на 18% – до 59 тысяч долларов (1,6 миллиона гривен), трехкомнатной – на 23% – до 83,3 тысячи долларов (2,2 миллиона гривен).
Жилье в Киеве дорожает, несмотря на пандемию / Фото OLX Недвижимость
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Цены на жилье в домах от 2011 года:
За 1,5 года однокомнатные квартиры прибавили в стоимости 22%. Средняя цена в августе 2021 года – 73 тысячи долларов (1,95 миллиона гривен), двухкомнатные подорожали на 21% – до 118,4 тысячи долларов (3,2 миллиона гривен), трехкомнатные – на 22,5% – до 190 тысяч долларов (5,1 миллиона гривен).
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Жилье на этапе строительства
За полтора года однокомнатные квартиры на этапе строительства подорожали на 27% – до 50,5 тысячи долларов (1,35 миллиона гривен), двухкомнатные – на 28% – до 72,5 тысячи долларов (1,95 миллиона гривен), трехкомнатные – на 42% – до 100 тысяч долларов (2,7 миллиона гривен).
Аналитики уверены, что нынешние цены – не предел. В осенний период украинцы более активно покупают недвижимость, что отразится на стоимости. По прогнозу, рост цен составит от 2 до 7%.