Кирпичная стена в интерьере остается популярным и востребованным приемом дизайна.

Как сделать акцент с помощью кирпичной стены и в какой комнате он будет уместен, рассказывает dom.ria.

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Как сделать кирпичную стену

Готовая кирпичная стена

Облицовочный кирпич

Кирпичный винир

Имитация кирпичной стены

Фотообои

Кирпичная стена в интерьере остается в тренде несколько лет / Фото homester

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Стена из кирпича

Если у вас есть необработанная кирпичная стена, можно очистить ее от пыли и грязи, затереть и покрыть лаком. Так вы получите натуральную кирпичную стену в интерьере.

Кирпичная стена – отличный акцент в жилье / Фото dom.ria

Кирпичный винир

Это декоративная плитка, которая укладывается как обычный кафель. Этот вариант значительно дешевле и проще, чем создавать кирпичную стену с нуля.

Благодаря разнообразным видам и цветам, кирпичный акцент подойдет для любого помещения / Фото dom.ria

Обои

Еще один достаточно бюджетный способ. Можно выбрать обои на любой вкус: плоские, фактурные, 3D или под покраску. Благодаря широкому ассортименту, такой вариант станет полноценной заменой кирпичной стене.

Обои – хорошая имитация кирпичной стены / Фото dom.ria

Облицовочный кирпич

Этот вид кирпича значительно тоньше, чем обычный. Кирпич есть гладкий, состаренный, белый, черный и др. Для монтажа понадобится клей для укладки камня.

Широкий ассортимент позволяет выбрать любой цвет / Фото izi

Кирпичная стена своими руками

На сегодняшний день существует множество вариантов сделать кирпичную стену своими руками. Это панели (пластиковые или пенопластовые), фасадные термопанели, имитации из гипса, трафареты для декоративной штукатурки. Также можно покрасить стену в любой цвет и нанести декоративные швы.

Существует множество вариантов для создания кирпичной стены / Фото dom.ria

Где будет уместной кирпичная стена

Кирпичная стена может освежить и добавить нового взгляда любому помещению. Наиболее востребованы комнаты для такого акцента – гостиная, кухня и спальня. Главное условие – стена должна вписываться в общий интерьер квартиры или дома.