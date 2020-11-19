В последние годы принты и узоры в интерьере пользуются значительной популярностью среди дизайнеров и владельцев квартир и домов.

Какие узоры и принты можно комбинировать, рассказывает ivd.

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Цветочный и геометрический принт

Растительные и четкие геометрические принты отлично сочетаются в интерьере. Геометрические мотивы придают комнате строгости, а цветочные и растительные – игривости и легкости. Важное правило – если присутствуют яркие оттенки, они должны быть в двух принтах, а не в одном. Также при таком оформлении помещения, откажитесь от ровных полос, чтобы интерьер выглядел целостно и стильно.

Необычные сочетания украсят интерьер / Фото marigood_design, Instagram

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Цветочные узоры и полосы

Полосы занимают особое место в проектах дизайнеров. Горизонтальные – зрительно расширяют пространство, вертикальные – делают потолок выше. Часто в интерьерах используются черно-белые полосы, но также пользуются спросом и контрастные. Цветочные мотивы используются для того, чтобы сгладить эффект от полос. Важно, чтобы оба принта были в одной цветовой палитре.

Цветочные мотивы и полосы гармонично выглядят в одном помещении / Фото furniprice

Абстракция и геометрия

Абстракция на коврах или обоях полюбилась многим. В свою очередь геометрические принты позволяют ее сбалансировать и придать интерьеру немного мягкости.

Важно: абстракция должна перекликаться с геометрией в цветовой гамме.

Как использовать абстракцию и геометрию в одном помещении:

Обои с абстракцией + подушки с геометрическими принтами. Диван при этом должен быть в нейтральном цвете.

Ковер с абстракцией + кресло в черно-белом четком узоре

Абстракция в интерьере + 2-3 разных геометрических принта в серо-белой или черно-белой гамме.

Правильный подбор принтов обеспечит интерьеру индивидуальность / Фото marigood_design, Instagram