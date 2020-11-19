Як комбінувати візерунки і принти в інтер'єрі: 3 красивих варіанти
Останніми роками принти та візерунки в інтер'єрі користуються значною популярністю серед дизайнерів і власників квартир і будинків.
Які візерунки і принти можна комбінувати, розповідає ivd.
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Квітковий і геометричний принт
Рослинні і чіткі геометричні принти відмінно поєднуються в інтер'єрі. Геометричні мотиви надають кімнаті строгості, а квіткові і рослинні – грайливості і легкості. Важливе правило – якщо присутні яскраві відтінки, вони повинні бути у двох принтах, а не в одному. Також при такому оформленні приміщення, відмовтеся від рівних смуг, щоб інтер'єр виглядав цілісно і стильно.
Незвичайні поєднання прикрасять інтер'єр / Фото marigood_design, Instagram
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Квіткові візерунки і смуги
Смуги займають особливе місце в проєктах дизайнерів. Горизонтальні – візуально розширюють простір, вертикальні – роблять стелю вищою. Часто в інтер'єрах використовуються чорно-білі смуги, але також користуються попитом і контрастні. Квіткові мотиви використовуються для того, щоб згладити ефект від смуг. Важливо, щоб обидва принта були в одній колірній палітрі.
Квіткові мотиви і смуги гармонійно виглядають в одному приміщенні / Фото furniprice
Абстракція і геометрія
Абстракція на килимах або шпалерах полюбилася багатьом. У свою чергу геометричні принти дозволяють її збалансувати і додати інтер'єру трохи м'якості.
Як використовувати абстракцію і геометрію в одному приміщенні:
- Шпалери з абстракцією + подушки з геометричними принтами. Диван при цьому повинен бути в нейтральному кольорі.
- Килим з абстракцією + крісло в чорно-білому чіткому візерунку.
- Абстракція в інтер'єрі + 2-3 різних геометричних принта в сіро-білій або чорно-білій гамі.
Правильний підбір принтів забезпечить інтер'єру індивідуальність / Фото marigood_design, Instagram
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