Останніми роками принти та візерунки в інтер'єрі користуються значною популярністю серед дизайнерів і власників квартир і будинків.

Які візерунки і принти можна комбінувати, розповідає ivd.

Читайте Декор квартири: 4 бюджетних способи прикрасити інтер'єр

Квітковий і геометричний принт

Рослинні і чіткі геометричні принти відмінно поєднуються в інтер'єрі. Геометричні мотиви надають кімнаті строгості, а квіткові і рослинні – грайливості і легкості. Важливе правило – якщо присутні яскраві відтінки, вони повинні бути у двох принтах, а не в одному. Також при такому оформленні приміщення, відмовтеся від рівних смуг, щоб інтер'єр виглядав цілісно і стильно.

Незвичайні поєднання прикрасять інтер'єр​ / Фото marigood_design, Instagram

Цікаво Як оформити інтер'єр, щоб рідше робити прибирання: 5 порад

Квіткові візерунки і смуги

Смуги займають особливе місце в проєктах дизайнерів. Горизонтальні – візуально розширюють простір, вертикальні – роблять стелю вищою. Часто в інтер'єрах використовуються чорно-білі смуги, але також користуються попитом і контрастні. Квіткові мотиви використовуються для того, щоб згладити ефект від смуг. Важливо, щоб обидва принта були в одній колірній палітрі.

Квіткові мотиви і смуги гармонійно виглядають в одному приміщенні​ / Фото furniprice

Абстракція і геометрія

Абстракція на килимах або шпалерах полюбилася багатьом. У свою чергу геометричні принти дозволяють її збалансувати і додати інтер'єру трохи м'якості.

Важливо: абстракція повинна перегукуватися з геометрією в кольоровій гамі.

Як використовувати абстракцію і геометрію в одному приміщенні:

Шпалери з абстракцією + подушки з геометричними принтами. Диван при цьому повинен бути в нейтральному кольорі.

Килим з абстракцією + крісло в чорно-білому чіткому візерунку.

Абстракція в інтер'єрі + 2-3 різних геометричних принта в сіро-білій або чорно-білій гамі.

Правильний підбір принтів забезпечить інтер'єру індивідуальність / Фото marigood_design, Instagram