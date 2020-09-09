Как самостоятельно оформить интерьер квартиры: советы и лайфхаки
Интерьер квартиры лучше спланировать еще на этапе подготовки к ремонту. Но не каждый может позволить себе оплатить услуги профессионального дизайнера.
Оформить интерьер можно и самостоятельно. Как это сделать, рассказывает 24 канал.
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С чего начать
Первый шаг – создание дизайн-проекта с помощью специальных программ – они доступны в интернете. Без этого этапа оформить интерьер без ошибок не получится – ведь в процессе могут возникнуть неточности. В проекте необходимо учесть все замеры помещения, мебели и других предметов.
Дизайн-проект – один из важнейших этапов в оформлении интерьера / Фото geometrium
Чего стоит избегать
В любом профессиональном проекте учитываются все нюансы, которые на первый взгляд кажутся мелочами.
- Не перегружайте помещение лишними деталями и предметами – это визуально удешевит интерьер.
- Продумывая дизайн, помните, что все должно быть выдержано в одном стиле – избегайте "неправильных" элементов.
- Модные тенденции следует учитывать в дизайне в том случае, если вам они импонируют. Часто мы добавляем в интерьер актуальный элемент, а вскоре он перестает быть хитом.
- Эргономика – важный момент проекта. Интерьер должен быть не только красивым, но и функциональным, эргономичным. Вам должно быть удобно использовать розетки или включать свет.
Интерьер квартиры должен быть не только стильным, но и удобным / Фото mydesignclub
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Как самостоятельно оформить интерьер
- Составьте план действий. Он должен быть максимально подробным с перечнем материалов, предметов мебели и их замерами, цветовой гаммы.
- Обустраивайте комнату, определив ее главный элемент, который будет привлекать внимание. Это может быть камин, диван или другой предмет интерьера.
- Тщательно продумайте освещение – от него зависит не только вид комнаты, но и ее атмосфера.
- Выделите зоны в квартире, которые будут отображать настроение вашей семьи.
- Используйте дизайнерские приемы – зеркальные поверхности, картины и пр.
- Добавьте помещению индивидуальности – то, что нравится именно вам.
Оформляя интерьер самостоятельно, продумайте все нюансы / Фото gd-home
Проектируя самостоятельно квартиру, не торопитесь, тщательно обдумайте все нюансы. На время отложите дизайн-проект и вернитесь к нему снова, взглянув под другим углом.