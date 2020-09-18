Стиль фьюжн: особенности и как он выглядит в интерьере
Необычные приемы в интерьере в начале 90-х годов прошлого века начали применять американские дизайнеры. В стиле фьюжн они совмещали абсолютно разные идеи и элементы.
В Украине фьюжн получил признание и популярность среди дизайнеров. Какие у него особенности и как стиль выглядит в интерьере, рассказывает 24 канал.
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ФьюжнС английского fusion — "слияние". Стиль в дизайне интерьера, в котором сочетается несочетаемое. Он объединяет абсолютно разные идеи из, на первый взгляд, несовместимых стилей, оставаясь при этом гармоничным и целостным.
Особенности стиля
- Соединение этнических элементов с классическими и универсальными
- Отсутствие правил и канонов: все предметы, формы и цвета интерьера должны соединиться в одно пространство.
- Никаких четких вертикальных и горизонтальных линих, отсутствие жесткого разделения на зоны.
- Эксклюзивность, необычные решения и сочетания.
- Объединение различных материалов, поверхностей и фактур – дерева и металла, пластика и натурального камня. Также мягкое сочетают с жестким, матовое с глянцевым, шершавое с гладким.
Сочетаемое несочетаемого – главная особенность стиля Фьюжн / Фото rehouz
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Фьюжн – стиль, в котором можно использовать предметы даже из разных эпох / Фото design-homes