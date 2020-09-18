Необычные приемы в интерьере в начале 90-х годов прошлого века начали применять американские дизайнеры. В стиле фьюжн они совмещали абсолютно разные идеи и элементы.

В Украине фьюжн получил признание и популярность среди дизайнеров. Какие у него особенности и как стиль выглядит в интерьере, рассказывает 24 канал.

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Фьюжн С английского fusion — "слияние". Стиль в дизайне интерьера, в котором сочетается несочетаемое. Он объединяет абсолютно разные идеи из, на первый взгляд, несовместимых стилей, оставаясь при этом гармоничным и целостным.

Особенности стиля

Соединение этнических элементов с классическими и универсальными

и универсальными Отсутствие правил и канонов : все предметы, формы и цвета интерьера должны соединиться в одно пространство.

: все предметы, формы и цвета интерьера должны соединиться в одно пространство. Никаких четких вертикальных и горизонтальных линих, отсутствие жесткого разделения на зоны.

на зоны. Эксклюзивность, необычные решения и сочетания.

и сочетания. Объединение различных материалов, поверхностей и фактур – дерева и металла, пластика и натурального камня. Также мягкое сочетают с жестким, матовое с глянцевым, шершавое с гладким.

Сочетаемое несочетаемого – главная особенность стиля Фьюжн / Фото rehouz

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Фьюжн – стиль, в котором можно использовать предметы даже из разных эпох / Фото design-homes