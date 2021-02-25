Ремонт – сложный и нервный процесс, который довольно часто приводит к конфликтам в семье и даже становится причиной разводов.

Как избежать разногласий внутри семьи – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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Как не развалить семью во время ремонта

Рекомендация: сходите в ресторан перед началом ремонта и честно скажите, кто чего то ожидает от готового интерьера... Девушкам советую профильтровать все 150 сохраненных фото интерьеров и показать 10 лучших, которые очень нравятся,

– отметила Руснак.

Выпишите все, что нравится и не нравится в квартире, где проживаете, и покажите друг другу. Так вы сможете выяснить, что стоит изменить в новом жилье.

Обсудите бюджет, который готовы выделить на ремонтные работы. Не забудьте добавить 20% (незапланированные расходы).

Определитесь, кто и чем будет заниматься и за что будет отвечать во время ремонта.

Подготовьте план расстановки мебели – это стоит сделать вместе. Обязательно учтите все коммуникации и розетки.

Всегда прислушивайтесь к своему партнеру и ищите компромиссы / Фото freepik

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Если ваш партнер – не творческая личность, не стоит мучить его выбором цветов, диванов и т.д. Выберите несколько вариантов, а с ним примите окончательное решение.

Помните, что вся ответственность за ремонт – общая. Не стоит искать виновных.

За каждый новый этап стоит хвалить друг друга – это приятно любому человеку.

И последнее: "С милым рай и в шалаше" – можете говорить это каждый день и показывать заставку своего идеального "шалаша" на телефоне,

– резюмировала Наталя Руснак.