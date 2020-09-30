Часто мы в спешке приобретаем вещи или предметы, а позже обнаруживаем, что они не только бесполезны, но еще и занимают место.

Какие аксессуары и принадлежности давно пора выбросить, рассказывает 24 канал.

Читайте Фартук для кухни: какой материал выбрать

Посуда

Многие хранят на кухне посуду, которая никогда не использовалась или бывает в ходу очень редко. Как правило, это подарки, которые ждут "лучших времен", или же неудобные тарелки/чашки. От таких предметов лучше избавиться, чтобы не занимать полезное место.

Старую посуду лучше раздать / Фото olx

Интересно Какие кухни будут в моде в 2021 году: 5 трендов

Аксессуары

Иногда в порыве шопоголизма, мы покупаем какие-то модные приспособления для упрощения приготовления пищи. По факту оказывается, что это наоборот усложняет процесс готовки. Эти аксессуары лучше раздарить, а их место отдать более полезным предметам.

От бесполезных аксессуаров лучше сразу избавляться / Фото megalife

Одноразовые приправы и ненужные ингредиенты

Иногда для какого-то особого блюда или кулинарного эксперимента мы покупаем какие-то специфические ингредиенты или специи. Редко когда случается, что они могут пригодиться снова. Поэтому от них тоже лучше избавиться.

Ненужные специи могут испортиться / Фото Unsplash