Эти вещи захламляют кухню: что нужно выбросить
Часто мы в спешке приобретаем вещи или предметы, а позже обнаруживаем, что они не только бесполезны, но еще и занимают место.
Какие аксессуары и принадлежности давно пора выбросить, рассказывает 24 канал.
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Посуда
Многие хранят на кухне посуду, которая никогда не использовалась или бывает в ходу очень редко. Как правило, это подарки, которые ждут "лучших времен", или же неудобные тарелки/чашки. От таких предметов лучше избавиться, чтобы не занимать полезное место.
Старую посуду лучше раздать / Фото olx
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Аксессуары
Иногда в порыве шопоголизма, мы покупаем какие-то модные приспособления для упрощения приготовления пищи. По факту оказывается, что это наоборот усложняет процесс готовки. Эти аксессуары лучше раздарить, а их место отдать более полезным предметам.
От бесполезных аксессуаров лучше сразу избавляться / Фото megalife
Одноразовые приправы и ненужные ингредиенты
Иногда для какого-то особого блюда или кулинарного эксперимента мы покупаем какие-то специфические ингредиенты или специи. Редко когда случается, что они могут пригодиться снова. Поэтому от них тоже лучше избавиться.
Ненужные специи могут испортиться / Фото Unsplash