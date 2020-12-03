Как красиво оформить окно на кухне: советы и примеры
Когда ремонт в кухне сделан, важно его правильно подчеркнуть качественным и уместным декором.
Как правильно обыграть окно на кухне, рассказывает Недвижимость 24.
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Классическое окно
Если мы говорим о кухне в квартире, в ней, скорее всего, одно окно. Для того чтобы интерьер казался целостным, необходимо продумать, какие шторы его украсят.
Какие шторы впишутся в любой интерьер
- Рулонные и римские. Эти варианты понравятся любителям минимализма и подойдут как для классики, так и для современного стиля. Самое главное – правильно подобрать ткань.
- Гардины – это классика для кухни. Выбирайте однотонные материалы или с минимальным принтом – так вы не перегрузите помещение. Отлично в интерьере выглядят натуральные ткани (лен, хлопок и пр.).
Выбор штор для кухни зависит от стиля помещения / Фото roomester
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Популярные варианты, которые подойдут не всем
- Жалюзи
- Ламбрекены
- Подхваты
- Австрийские шторы.
Эти типы штор очень востребованы и актуально, но подойдут только в конкретный интерьер – необходимо отталкиваться от стиля помещения.
Жалюзи пользуются спросом, но подходят не для каждого интерьера / Фото kitchendecorium
Окно с балконом: какие шторы рассмотреть
- Классические гардины с тюлем или без отлично подойдут для окна с балконом. Тщательно подбирайте ткань.
- Римские и рулонные шторы также подойдут для подобного варианта. Отдавайте предпочтение не плотным тканям.
Используйте лаконичные варианты для окон, это поможет сделать кухню стильной / Фото prokuhni
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