Когда ремонт в кухне сделан, важно его правильно подчеркнуть качественным и уместным декором.

Как правильно обыграть окно на кухне, рассказывает Недвижимость 24.

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Классическое окно

Если мы говорим о кухне в квартире, в ней, скорее всего, одно окно. Для того чтобы интерьер казался целостным, необходимо продумать, какие шторы его украсят.

Какие шторы впишутся в любой интерьер

Рулонные и римские. Эти варианты понравятся любителям минимализма и подойдут как для классики, так и для современного стиля. Самое главное – правильно подобрать ткань.

Эти варианты понравятся любителям минимализма и подойдут как для классики, так и для современного стиля. Самое главное – правильно подобрать ткань. Гардины – это классика для кухни. Выбирайте однотонные материалы или с минимальным принтом – так вы не перегрузите помещение. Отлично в интерьере выглядят натуральные ткани (лен, хлопок и пр.).

Выбор штор для кухни зависит от стиля помещения / Фото roomester

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Популярные варианты, которые подойдут не всем

Жалюзи

Ламбрекены

Подхваты

Австрийские шторы.

Эти типы штор очень востребованы и актуально, но подойдут только в конкретный интерьер – необходимо отталкиваться от стиля помещения.

Жалюзи пользуются спросом, но подходят не для каждого интерьера / Фото kitchendecorium

Окно с балконом: какие шторы рассмотреть

Классические гардины с тюлем или без отлично подойдут для окна с балконом. Тщательно подбирайте ткань.

с тюлем или без отлично подойдут для окна с балконом. Тщательно подбирайте ткань. Римские и рулонные шторы также подойдут для подобного варианта. Отдавайте предпочтение не плотным тканям.

Избегайте ламбрекенов и подхватов, а также подвесных конструкций над дверью – подобные решения устарели.

Используйте лаконичные варианты для окон, это поможет сделать кухню стильной / Фото prokuhni