Коли ремонт у кухні зроблений, важливо його правильно підкреслити якісним і доречним декором.

Як правильно обіграти вікно на кухні, розповідає Нерухомість 24.

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Класичне вікно

Якщо ми говоримо про кухню в квартирі, в ній, швидше за все, одне вікно. Для того щоб інтер'єр здавався цілісним, необхідно продумати, які штори його прикрасять.

Які штори впишуться в будь-який інтер'єр

Рулонні і римські. Ці варіанти сподобаються любителям мінімалізму і підійдуть як для класики, так і для сучасного стилю . Найголовніше – правильно підібрати тканину.

Ці варіанти сподобаються любителям мінімалізму і підійдуть як для класики, так і для сучасного стилю – правильно підібрати тканину. Гардини – це класика для кухні. Вибирайте однотонні матеріали або з мінімальним принтом – так ви не перенавантажите приміщення. Відмінно в інтер'єрі виглядають натуральні тканини (льон, бавовна та ін.).

Вибір штор для кухні залежить від стилю приміщення / Фото roomester

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Популярні варіанти, які підійдуть не всім

Жалюзі

Ламбрекени

Підхвати

Австрійські штори.

Ці типи штор дуже затребувані і актуальні, але підійдуть тільки в конкретний інтер'єр – необхідно відштовхуватися від стилю приміщення.

Жалюзі користуються попитом, але підходять не для кожного інтер'єру / Фото kitchendecorium

Вікно з балконом: які штори розглянути

Класичні гардини з тюлем або без відмінно підійдуть для вікна з балконом. Ретельно підбирайте тканину.

або без відмінно підійдуть для вікна з балконом. Ретельно підбирайте тканину. Римські і рулонні штори також підійдуть для подібного варіанту. Віддавайте перевагу не щільним тканинам.

Уникайте ламбрекенів і підхватів, а також підвісних конструкцій над дверима – подібні рішення застаріли.

Використовуйте лаконічні варіанти для вікон, це допоможе зробити кухню стильною / Фото prokuhni​