Як красиво оформити вікно на кухні: поради та приклади
Коли ремонт у кухні зроблений, важливо його правильно підкреслити якісним і доречним декором.
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Класичне вікно
Якщо ми говоримо про кухню в квартирі, в ній, швидше за все, одне вікно. Для того щоб інтер'єр здавався цілісним, необхідно продумати, які штори його прикрасять.
Які штори впишуться в будь-який інтер'єр
- Рулонні і римські. Ці варіанти сподобаються любителям мінімалізму і підійдуть як для класики, так і для сучасного стилю. Найголовніше – правильно підібрати тканину.
- Гардини – це класика для кухні. Вибирайте однотонні матеріали або з мінімальним принтом – так ви не перенавантажите приміщення. Відмінно в інтер'єрі виглядають натуральні тканини (льон, бавовна та ін.).
Вибір штор для кухні залежить від стилю приміщення / Фото roomester
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Популярні варіанти, які підійдуть не всім
- Жалюзі
- Ламбрекени
- Підхвати
- Австрійські штори.
Ці типи штор дуже затребувані і актуальні, але підійдуть тільки в конкретний інтер'єр – необхідно відштовхуватися від стилю приміщення.
Жалюзі користуються попитом, але підходять не для кожного інтер'єру / Фото kitchendecorium
Вікно з балконом: які штори розглянути
- Класичні гардини з тюлем або без відмінно підійдуть для вікна з балконом. Ретельно підбирайте тканину.
- Римські і рулонні штори також підійдуть для подібного варіанту. Віддавайте перевагу не щільним тканинам.
Використовуйте лаконічні варіанти для вікон, це допоможе зробити кухню стильною / Фото prokuhni
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