Фотографии на стене давно стали не только практичным ходом, но модным элементом оформления интерьера.

Как красиво разместить фотографии на стене в квартире или доме, рассказывает 24 канал.

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Одна большая фотография

Может полностью преобразить комнату. Идеальный вариант для спальни или гостиной. Динамичное фото большого размера оживит стиль помещения.

Большой снимок украсит стену спальни или гостиной / Фото novate

Триптих

Три фото в рамах или без станут прекрасным дополнением интерьера. Важно, чтобы изображения были в одном стиле, тогда это будет выглядеть красиво и уместно.

Три снимка в одном стиле дополнят интерьер / Фото novate

Фото на полках

Для этого могут использоваться любые снимки в рамах (желательно – одинаковых или схожих по стилю). Вариант размещения подойдет для спальни или детской. Удобное решение, если нет возможности повесить фото на стену.

Навесные полки – выход, когда нет возможности повесить фото на стену / Фото novate

Один на всех

Одно фото, разделенное на несколько частей (снимок-пазл), стильно выглядит в просторных помещениях. К примеру, в гостиной или большом коридоре.

Картины-пазлы в тренде уже несколько лет / Фото novate

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Коллаж из снимков

Из любых фото можно создать коллаж, используя изображения разного размера. Рекомендуется размещать их в виде геометрической фигуры – квадрата или прямоугольника.

Фото можно разместить в виде геометрической фигуры / Фото novate

Все равны

Самый простой способ – взять несколько одинаковых по размеру постеров и разместить их в три ряда, чтобы получился квадрат.

Снимки в одном стиле будут уместны в любом интерьере / Фото novate

Фото в углу

Интересный вариант – создать из снимков фигуру (к примеру, сердце) и разместить ее в углу комнаты. Это выглядит не только стильно, но и оригинально.

Сердце в углу станет оригинальным украшением помещения / Фото novate

Фотографии на стене оригинально дополнят ваш интерьер и всегда будут вызывать только положительные эмоции.