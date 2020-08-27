Змінюємо кімнату: 7 стильних ідей розміщення фото на стінах
Фотографії на стіні давно стали не лише практичним ходом, але модним елементом оформлення інтер'єру.
Як красиво розмістити фотографії на стіні в квартирі або будинку, розповідає 24 канал.
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Одна велика фотографія
Може повністю змінити кімнату. Ідеальний варіант для спальні або вітальні. Динамічне фото великого розміру оживить стиль приміщення.
Великий знімок прикрасить стіну спальні або вітальні / Фото novate
Триптих
Три фото в рамах або без стануть прекрасним доповненням інтер'єру. Важливо, щоб зображення були в одному стилі, тоді це буде виглядати красиво і доречно.
Три знімка в одному стилі доповнять інтер'єр / Фото novate
Фото на полицях
Для цього можуть використовуватися будь-які знімки в рамах (бажано – однакових або схожих за стилем). Варіант розміщення підійде для спальні або дитячої. Зручне рішення, якщо немає можливості повісити фото на стіну.
Навісні полиці – вихід, коли немає можливості повісити фото на стіну / Фото novate
Один на всіх
Одне фото, розділене на кілька частин (знімок-пазл), стильно виглядає у просторих приміщеннях. Наприклад, у вітальні або великому коридорі.
Картини-пазли в тренді вже кілька років / Фото novate
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Колаж зі знімків
З будь-яких фото можна створити колаж, використовуючи зображення різного розміру. Рекомендується розміщувати їх у вигляді геометричної фігури – квадрата або прямокутника.
Фото можна розмістити у вигляді геометричної фігури/ Фото novate
Усі рівні
Найпростіший спосіб – взяти кілька однакових за розміром постерів і розмістити їх у три ряди, щоб вийшов квадрат.
Знімки в одному стилі будуть доречні в будь-якому інтер'єрі / Фото novate
Фото у кутку
Цікавий варіант – створити зі знімків фігуру (наприклад, серце) і розмістити її в кутку кімнати. Це виглядає не лише стильно, але і оригінально.
Серце в кутку стане оригінальною прикрасою приміщення / Фото novate
Фотографії на стіні оригінально доповнять ваш інтер'єр і завжди викликатимуть лише позитивні емоції.