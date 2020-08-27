Фотографії на стіні давно стали не лише практичним ходом, але модним елементом оформлення інтер'єру.

Як красиво розмістити фотографії на стіні в квартирі або будинку, розповідає 24 канал.

Читайте Цікаві ідеї для декору квартири: фото

Одна велика фотографія

Може повністю змінити кімнату. Ідеальний варіант для спальні або вітальні. Динамічне фото великого розміру оживить стиль приміщення.

Великий знімок прикрасить стіну спальні або вітальні​ / Фото novate

Триптих

Три фото в рамах або без стануть прекрасним доповненням інтер'єру. Важливо, щоб зображення були в одному стилі, тоді це буде виглядати красиво і доречно.

Три знімка в одному стилі доповнять інтер'єр / Фото novate

Фото на полицях

Для цього можуть використовуватися будь-які знімки в рамах (бажано – однакових або схожих за стилем). Варіант розміщення підійде для спальні або дитячої. Зручне рішення, якщо немає можливості повісити фото на стіну.

Навісні полиці – вихід, коли немає можливості повісити фото на стіну / Фото novate

Один на всіх

Одне фото, розділене на кілька частин (знімок-пазл), стильно виглядає у просторих приміщеннях. Наприклад, у вітальні або великому коридорі.

Картини-пазли в тренді вже кілька років /​ Фото novate

Цікаво Як облаштувати вітальню: важливі поради

Колаж зі знімків

З будь-яких фото можна створити колаж, використовуючи зображення різного розміру. Рекомендується розміщувати їх у вигляді геометричної фігури – квадрата або прямокутника.

Фото можна розмістити у вигляді геометричної фігури/ Фото novate

Усі рівні

Найпростіший спосіб – взяти кілька однакових за розміром постерів і розмістити їх у три ряди, щоб вийшов квадрат.

Знімки в одному стилі будуть доречні в будь-якому інтер'єрі / Фото novate

Фото у кутку

Цікавий варіант – створити зі знімків фігуру (наприклад, серце) і розмістити її в кутку кімнати. Це виглядає не лише стильно, але і оригінально.

Серце в кутку стане оригінальною прикрасою приміщення​ / Фото novate

Фотографії на стіні оригінально доповнять ваш інтер'єр і завжди викликатимуть лише позитивні емоції.​