Как расхламить ванную комнату: лайфхаки и советы
В ванной комнате сложно всегда поддерживать порядок, ведь в этом помещении множество различных принадлежностей и аксессуаров.
Что поможет содержать комнату в чистоте, рассказали дизайнеры интерьера из rj_interior_studio в Instagram.
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По словам дизайнеров интерьера, очень многие воспринимают ванную как склад бытовой химии, место для сушки одежды или постирочную, а не как комнату отдыха.
Что поможет организовать порядок в ванной
- Диспенсеры. Одинаковые бутылочки с дозатором помогут избавиться от разных емкостей с пестрыми этикетками. Диспенсеры бывают с вертикальным креплением – для таких не нужны полки.
- Полки с высокими бортами. Они помогут скрыть свое содержимого и, соответственно, избавиться от визуального шума.
- Органайзеры и подносы. Все баночки можно разместить на подносе, который впишется в общий стиль помещения. Также можно использовать органайзер-корзинку, где будут храниться часто используемые крема / шампуни или фен.
- Дополнительные закрытые места хранения. Одним из таких мест является пространство под бортиком ванны, о котором многие забывают. На бортик можно установить экран с полками. Также отличное решение – шкафчик за зеркалом – там можно храниить ежедневную уходовую косметику.
- Открытые системы хранения: этажерки, лесенки и стеллажи, приставные столики и полки для ванны – все это облегчит жизнь.
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Дополнительные предметы помогут содержать ванную в порядке / Фото news-intime
Что добавит ванной уюта
- Свечи (выбирайте в одном оттенке).
- Приглушенный источник света (светодиодная лента, подсветка зеркала, бра).
- Текстиль (однотонный коврик, полотенца, шторка).
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