В ванной комнате сложно всегда поддерживать порядок, ведь в этом помещении множество различных принадлежностей и аксессуаров.

Что поможет содержать комнату в чистоте, рассказали дизайнеры интерьера из rj_interior_studio в Instagram. Читайте Как сделать интерьер стильным: свежие фишки от дизайнеров По словам дизайнеров интерьера, очень многие воспринимают ванную как склад бытовой химии, место для сушки одежды или постирочную, а не как комнату отдыха. Что поможет организовать порядок в ванной Диспенсеры. Одинаковые бутылочки с дозатором помогут избавиться от разных емкостей с пестрыми этикетками. Диспенсеры бывают с вертикальным креплением – для таких не нужны полки.

Одинаковые бутылочки с дозатором помогут избавиться от разных емкостей с пестрыми этикетками. Диспенсеры бывают с вертикальным креплением – для таких не нужны полки. Полки с высокими бортами . Они помогут скрыть свое содержимого и, соответственно, избавиться от визуального шума.

. Они помогут скрыть свое содержимого и, соответственно, избавиться от визуального шума. Органайзеры и подносы . Все баночки можно разместить на подносе, который впишется в общий стиль помещения. Также можно использовать органайзер-корзинку, где будут храниться часто используемые крема / шампуни или фен.

. Все баночки можно разместить на подносе, который впишется в общий стиль помещения. Также можно использовать органайзер-корзинку, где будут храниться часто используемые крема / шампуни или фен. Дополнительные закрытые места хранения. Одним из таких мест является пространство под бортиком ванны, о котором многие забывают. На бортик можно установить экран с полками. Также отличное решение – шкафчик за зеркалом – там можно храниить ежедневную уходовую косметику.

Одним из таких мест является пространство под бортиком ванны, о котором многие забывают. На бортик можно установить экран с полками. Также отличное решение – шкафчик за зеркалом – там можно храниить ежедневную уходовую косметику. Открытые системы хранения: этажерки, лесенки и стеллажи, приставные столики и полки для ванны – все это облегчит жизнь. Интересно Цветовые акценты в интерьере: зачем они нужны и как правильно использовать Дополнительные предметы помогут содержать ванную в порядке / Фото news-intime Что добавит ванной уюта Свечи (выбирайте в одном оттенке).

(выбирайте в одном оттенке). Приглушенный источник света (светодиодная лента, подсветка зеркала, бра).

(светодиодная лента, подсветка зеркала, бра). Текстиль (однотонный коврик, полотенца, шторка). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА~АРХИТЕКТУРА (@rj_interior_studio)