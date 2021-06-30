В Украине дали более 420 миллионов гривен кредитов на недвижимость: на каких условиях
30 июня 2021 , 13:12Читати новину українською
Источник:24 канал
В Украине по состоянию на 29 июня 2021 года банковские учреждения подписали 495 кредитных договоров по программе "Доступная ипотека 7%". Общая сумма составила 421,3 миллиона гривен.
Еще 819 заявок украинцев рассматриваются. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
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Что такое доступная ипотека под 7%Государственная программа, разработанная Министерством финансов для удешевления стоимости ипотечных кредитов для украинцев. Она рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Согласно условиям, предметом ипотеки может выступать квартира или частный дом, которые построены не ранее 2018 года.
Какую недвижимость выбирают украинцы
По программе "Доступное жилье 7%" кредиты брали на:
- жилье на первичном рынке – 22,13%;
- недвижимость на вторичном рынке – 77,87%.
Среди заявок, которые сейчас рассматриваются банками:
- 19,38% – первичное жилье;
- 80,61% – вторичная недвижимость.
Кредиты преимущественно просили на вторичное жилье / Фото Pixabay
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Регионы участвуют в программе "Доступное жилье 7%":
- г. Киев (35,2%);
- Киевская область (29,1%);
- Харьковская область (6,5%);
- Львовская область (5,7%);
- Ровенская область (4,2%).
Развитие государственной программы "Доступная ипотека под 7%" / Инфографика Министерства финансов Украины