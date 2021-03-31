В период карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19 очень многие перешли на удаленную работу. Вынужденно многим пришлось обустраивать офис дома.

Важно сделать это правильно, чтобы рабочему процессу ничего не мешало. 5 основ домашнего офиса назвала дизайнер интерьера Ксения Коваль.

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"Каждый март мы с друзьями ходим… в локдаун" – шутят соцсети. Что остается нам? Организовывать дома место для работы, если у вас его до сих пор не появилось. А мы напомним 5 основных принципов, которых следует придерживаться,

– отметила Коваль.

Как организовать офис дома

1. Разделение

По словам дизайнера интерьера, не столь важно, будете вы работать в отдельном помещении или в специально обустроенном уголке в комнате. Главное – разделить ощущение дома от рабочего процесса.

2. Порядок

Беспорядок и хаос вокруг отвлекает и мешает сконцентрироваться. Поэтому в первую очередь нужно навести порядок в квартире.

Садиться за работу в домашнем халате контрпродуктивно. А вот переодевание в повседневную рабочую одежду поможет настроиться на нужный лад,

– добавила Ксения Коваль.

Рабочее место должно быть отделено / Фото pinterest

3. Удобство

Предусмотрите все нюансы: во время работы вам должно хватать и розеток для подзарядки ноутбука и телефона, и места для чашки с кофе и пр.

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Чтобы рабочий процесс был комфортным, учтите все нюансы / Фото pinterest

4. Паузы

Работая дома, не стоит забывать об отдыхе в течение дня. Паузы помогут оставаться продуктивными в течение длительного времени.

5. Отметка финиша

"Домашний офис" должен иметь четкое завершение рабочего дня. Часто мы об этом забываем, а не стоит этого делать. Заканчивайте работу вовремя, это сбережет ваши силы и нервы домочадцев,

– резюмировала Ксения Коваль.