Открытые полки в кухонном гарнитуре позволяют сократить бюджет и добавить в интерьер немного воздуха и свободного пространства.

Как красиво декорировать открытые полки на кухне, рассказывает 24 канал.

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Банки

Одинаковые емкости для хранения круп, кофе, муки и прочего отлично будут выглядеть на полках и позволят сэкономить место в шкафах. Банки должны вписываться в общий стиль помещения.

Банки для специй можно подобрать на любой вкус / Фото happymodern

Важно, чтобы на полках были предметы, которые сочетаются между собой.

Посуда

Красивые тарелки и чашки придадут индивидуальности интерьеру кухни. Это должны быть не будничные предметы. Однако есть и минус такой идеи – посуда неприменно будет собирать пыль, поэтому мыть ее придется часто.

Посуда на полках кухни – стандартное решение / Фото remontkit

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Керамический декор

Стильные вазы и современные статуэтки подойдут для придания уюта кухне. Важное правило – не переусердствуйте, не стоит захламлять помещение обычными неприметными предметами.

Красивый декор сделает кухню домашней и теплой / Фото roomester

Растения

Живые цветы находятся в тренде. Однако многие считают, что на кухне им не место, ведь это комната с повышенной влажностью и температурой, что может негативно повлиять на растение. Если полки находятся не над самой плитой – смело подбирайте красивый цветок. Также можно найти искусственный аналог, но он должен быть максимально похожим на живое растение.

Живые растения придадут уюта и свежести / Фото domnomore