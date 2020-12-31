Чтобы выбрать квартиру мечты и не сожалеть о покупке, нужно обратить внимание на несколько важных моментов.

Что следует учесть при выборе жилья, рассказали дизайнеры интерьера happyroom.od.ua в Instagram.

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8 моментов, на которые нужно обратить внимание

Потолки

Оцените высоту потолков и то, насколько они ровные. Если потолки кривые – их придется опускать, то есть они станут еще ниже.

Стены

Обратите внимание на несущие стены и колонны – их нельзя убирать. Поэтому планировка квартир с множеством несущих стен должна вас устраивать, потому что изменить вы ничего не сможете.

Окна

Если в квартире мало окон – она будет темной, если много – это ограничивает возможности перепланировки.

Неправильные формы

Бывают квартиры с круглыми, треугольными помещениями, скошенными потолками. Подобные решения очень неудобны. Это можно понять, когда приходится всю мебель делать под заказ.

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Коридоры

Если в квартире большие коридоры, продумайте, как вы можете их использовать.

Газ

Этот момент также важен, ведь газовое оборудование придется прятать. Кроме того, комнату из кухни сделать нельзя будет.

Если в жилье – газ, необходимо продумать, как спрятать оборудование / Фото teplospec

Балкон

Длинный и узкий балкон – неудобно и непрактично. По факту – это переплата за нефункциональные квадратные метры.

Вид из окна

Спорный момент, к которому все серьезно относятся. Учитывайте, что вид на море, парк и прочее – очень скоротечны. Сегодня вы переплачиваете за красивый пейзаж, а через несколько лет перед вашими окнами может появиться еще один дом.