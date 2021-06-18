Островок уюта для всей семьи: какой ЖК выбрать во Львове

С каждым годом растет популярность уютных жилых комплексов с малоэтажными домами и европейскими чертами. Ежедневно тысячи семей подыскивают для себя именно такое жилье.

Компактные и удобно расположенные комплексы позволяют чувствовать себя гармонично, уверенно и в полной безопасности. Этим критериям соответствует ЖК "Компаньон" во Львове от "Корпорации Недвижимости РИЕЛ".

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Что такое ЖК "Компаньон"

"Корпорация Недвижимости РИЕЛ" предлагает жизнь в зеленом уголке Львова. ЖК "Компаньон" – это 2 дома по 3 секции малой этажности, низкая плотность населения и свободные паркоместа.

ЖК "Компаньон" – идеальный выбор для семьи / Фото riel

Одна из особенностей комплекса – близость к инфраструктурным объектам. Всего за 15 минут на автомобиле вы окажетесь в центре Львова, а за 7 – 8 минут – в самом большом ТРЦ Западной Украины. Добраться до рынков и гипермаркетов можно за 5 минут, а до аквапарка и стадиона "Арена Львов" – за 10.

Не все хотят ездить в центр города за покупками, к врачу или парикмахеру. Застройщики тоже это понимают, и в новых жилых комплексах первые этажи оборудованы под коммерческие проекты, где вы можете открыть свою парикмахерскую, магазин, лекарственное учреждение, магазин или обустроить себе офис,

– рассказала консультант "Корпорации Недвижимости РИЕЛ" Ирина Паночко.

ЖК "Компаньон" – это удобная и комфортная жизнь / Фото riel

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Покупая жилье в ЖК "Компаньон" , новые владельцы становятся частью современного "комьюнити" и имеют все необходимое под рукой. При этом есть возможность наслаждаться свежим воздухом, чистой природой и невероятной атмосферой.

ЖК "Компаньон" – это идеальный выбор для каждой семьи / Фото riel

Удобный и комфортный ЖК "Компаньон": смотрите видео

ЖК "Компаньон" от "РІЕЛ" – это:

доступная цена;

тишина и уют;

низкая плотность населения;

близость к природе;

территория для отдыха и зоны барбекю;

детские и спортивные площадки;

парковочные места для автомобилей.

Как будет выглядеть ЖК "Компаньон" от "Корпорации Недвижимости РИЕЛ"​ / Фото riel: