Будьте осторожны: названы неприятные сюрпризы хрущевки

20 августа 2021 , 16:30
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инстаграм Виктории Файнблат

Каждый покупатель жилой недвижимости оказывается перед выбором: квартира в новостройке или же хрущевка. Второй вариант не так прост, как может показаться на первый взгляд.

При покупке квартиры в старом доме, новый владелец может столкнуться с рядом сюрпризов. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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Покупая вторичное жилье формата хрущевка – будьте осторожны. Красота и функциональность – не единственное, что принесли в жертву при их строительстве. Поговорим о том, какие сюрпризы при покупке вам предстоят!
– отметила Файнблат.

В хрущевках – очень маленькие комнаты, узкие коридоры, неудобные совмещенные санузлы и очень низкие потолки. Эти нюансы следует учитывать, планируя ремонт. По словам дизайнера интерьера, сделать из хрущевки комфортабельное жилье достаточно непросто.

Какие сюрпризы скрывают хрущевки

  • Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются новые владельцы хрущевок, является демонтаж. Это касается не только перегородок, но и коммуникаций, полов, стяжки, окон и пр. Все это нужно вынести и обработать зоны от грибка.
  • Перепланировка. В первую очередь необходимо получить разрешение во всех контролирующих органах, которые подтвердят, что перепланировка не нанесет ущерба дому. Самое главное – не трогать несущие конструкции.
Чаще всего в хрущевках объединяют санузлы (или расширяют их за счет коридора), кухню с гостиной, балкон с комнатой.

Все нюансы хрущевки следует учесть до покупки / Фото restate

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  • Коммуникации. В хрущевке новому владельцу придется заменить все коммуникации. По словам Виктории Файнблат, особенно это касается канализации и водопровода. Также потребуется сделать гидроизоляцию.
  • Проводку необходимо полностью заменить. Раньше она была алюминиевая, сегодня все предпочитают медную. Кроме того, потребуется установить новые щитки и автоматы на каждую линию.
  • Радиаторы в каждой комнате рекомендуется поменять на новые.
  • Вентиляция. Как правило, в таких домах она не была предусмотрена.
  • Утепление. В хрущевках – очень тонкие стены, поэтому в зимнее время может быть холодно.
  • Окна придется заменить на современные стеклопакеты.
  • Полы. Стяжку потребуется заменить полностью или частично.
  • Потолок в хрущевке придется выравнивать. Перепад между плитами может достигать 2 сантиметров, уточнила дизайнер интерьера.

Какие сюрпризы могут ожидать владельцев после покупки хрущевки: смотрите видео

 

Автор: Наталя Бережна