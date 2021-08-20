Будьте осторожны: названы неприятные сюрпризы хрущевки
Источник:инстаграм Виктории Файнблат
Каждый покупатель жилой недвижимости оказывается перед выбором: квартира в новостройке или же хрущевка. Второй вариант не так прост, как может показаться на первый взгляд.
При покупке квартиры в старом доме, новый владелец может столкнуться с рядом сюрпризов. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.
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Покупая вторичное жилье формата хрущевка – будьте осторожны. Красота и функциональность – не единственное, что принесли в жертву при их строительстве. Поговорим о том, какие сюрпризы при покупке вам предстоят!
– отметила Файнблат.
Какие сюрпризы скрывают хрущевки
- Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются новые владельцы хрущевок, является демонтаж. Это касается не только перегородок, но и коммуникаций, полов, стяжки, окон и пр. Все это нужно вынести и обработать зоны от грибка.
- Перепланировка. В первую очередь необходимо получить разрешение во всех контролирующих органах, которые подтвердят, что перепланировка не нанесет ущерба дому. Самое главное – не трогать несущие конструкции.
Все нюансы хрущевки следует учесть до покупки / Фото restate
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- Коммуникации. В хрущевке новому владельцу придется заменить все коммуникации. По словам Виктории Файнблат, особенно это касается канализации и водопровода. Также потребуется сделать гидроизоляцию.
- Проводку необходимо полностью заменить. Раньше она была алюминиевая, сегодня все предпочитают медную. Кроме того, потребуется установить новые щитки и автоматы на каждую линию.
- Радиаторы в каждой комнате рекомендуется поменять на новые.
- Вентиляция. Как правило, в таких домах она не была предусмотрена.
- Утепление. В хрущевках – очень тонкие стены, поэтому в зимнее время может быть холодно.
- Окна придется заменить на современные стеклопакеты.
- Полы. Стяжку потребуется заменить полностью или частично.
- Потолок в хрущевке придется выравнивать. Перепад между плитами может достигать 2 сантиметров, уточнила дизайнер интерьера.
Какие сюрпризы могут ожидать владельцев после покупки хрущевки: смотрите видео