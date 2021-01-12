Зеленый цвет в последние годы вместе с трендом на натуральность стал популярным и востребованным как среди дизайнеров интерьера, так и среди владельцев квартир.

В каких помещениях его можно использовать, и в чем его особенности, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.

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Почему зеленый? – спросите вы. Потому что сложно представить себе более универсальный цвет, который будет одновременно и ярким, и уютным, и благородным. Широкое применение зеленого обязано тому, что он сочетается со многими цветами. Зеленый может быть яркой основой или необычной деталью, – отметили дизайнеры интерьера.

Где и как использовать зеленый цвет

Кухня

Сложный оттенок зеленого станет отличным вариантом для кухонного гарнитура. Если же такое решение кажется вам слишком смелым, используйте зеленый для цвета фартука: текстура камня, глазурь либо матовая керамика станет прекрасным акцентом. Также зеленый – идея для стульев, текстиля и посуды.

Кухня в зеленом цвете смотрится дорого и благородно / Фото ivd

Гостиная

Роскошный бархатный диван задаст тон всей гостиной. Это не просто красиво, но еще и стильно и ярко.

Красивый диван станет главным акцентом в гостиной / Фото design-homes

Акцентная стена

Создаст характер любому интерьеру, а его сложные оттенки отлично подойдут для различных решений.

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Корпусная мебель

Привычные для вас предметы мебели могут стать стильными и оригинальными. Комод, прикроватные тумбы, консоль под ТV – все это можно сделать в том оттенке зеленого, который вам наиболее близок.

Ванная

Цветная сантехника, а именно зеленая, станет беспроигрышным вариантом, если вы любите красивые и оригинальные вещи. Также обратите внимание на зеленую плитку.

Входная дверь

Помните двери Парижа? Это всегда про вкус и стиль! Сделайте эту деталь в темном зеленом оттенке и сразу получите интересную прихожую! Яркий, сложный, пастельный, разбеленный, на контрасте или монохромный - этот цвет всегда прекрасен! Не бойтесь экпериментировать, ведь это не высшая математика, а просто игра, – добавили дизайнеры интерьера.