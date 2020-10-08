Арендуя жилье, хочется, чтобы оно стало настоящим домом, хоть и временным.

Однако съемная квартира редко уютная и комфортная для проживания. Как это изменить, рассказывает 24 канал.

Интересно Модные цвета в интерьере, которые делают квартиру дороже

Место для сна

Это первое, что нужно обустроить. Обратите внимание на все мелочи – передвиньте кровать так, чтобы вам было удобно, замените матрас, подушки и одеяла, а также заправьте новое постельное белье.

Хорошая кровать – залог здорового сна / Фото yellowhome

Ванная

Это личное пространство должно быть максимально уютным для вас и не вызывать чувства брезгливости. Проведите генеральную уборку, вычистите все поверхности, добавьте важные для вас мелочи (полотенца, коврик) и создайте приятную атмосферу – это поможет чувствовать себя, как дома.

В ванной не должно возникать неприятных ощущений / Фото kvartblog

Читайте Декор гостиной: что поставить на столик у дивана

Кухня

Перед тем как пользоваться кухней, возьмите коробку и соберите в нее все, что вам неприятно и чем вы не будете пользоваться. Добавьте свои любимые аксессуары, чашки и приборы – это поможет скорее освоиться.

Расставьте на кухне важные для вас предметы / Фото journal.homemania

Система хранения

Один из важнейших вопросов – где хранить свои вещи. Продумайте, куда сложить и развесить одежду. В крайнем случае можно прибегнуть к вакуумным пакетам и коробкам.

Развесьте вещи так, чтобы для вас это было удобно / Фото design-homes

Декор

Несмотря на то, что вы живете в съемной квартире, помните, что дом – там, где вам хорошо и уютно. Используйте предметы декора, чтобы создать комфортную для вас атмосферу.

Любая мелочь может создать атмосферу дома / Фото imagestun