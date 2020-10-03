Во время каждой уборки в квартире и доме возникает вопрос, как почистить труднодоступные места и предметы.

Как легко и быстро навести порядок в жилье, рассказывает 24 канал.

Читайте Интересные фишки в интерьере прихожей: фото

Духовой шкаф

Чтобы убрать убрать жир и нагар внутри духовки, понадобится специальное средство. Приготовить его можно самостоятельно в домашних условиях. Понадобятся в равных пропорциях: пищевая сода, столовый уксус и жидкость для мытья посуды. Все ингредиенты нужно смешать, чтобы они превратились в пену, и нанести на загрязненные участки. Оставляем все в таком виде на 3 часа. После этого достаточно будет влажной губки, чтобы удалить грязь.

С помощью спецсредства духовка будет выглядеть, как новая / Фото asko

Интересно Как использовать старые вещи в интерьере

Плитка

Швы керамической плитки тоже часто загрязняются, однако оттирать их губкой неудобно. Используйте для этого старую зубную щетку и средство для удаление налета. Через несколько минут смойте все водой.

Швы плитки можно отчистить с помощью зубной щетки / Фото onashem.mediasole

Душевая кабина

Щели душевой кабины – одно из труднодоступных мест во время уборки. Используйте зубную щетку – она поможет добраться в любые уголки.

Вымыть душевую кабину достаточно просто / Фото stroi-baza

Унитаз

Во время уборки санузла нужно чистить и бачок унитаза, ведь внутри него размножаются бактерии. Особенно это актуально, если в доме жесткая вода. Для того чтобы почистить бачок, понадобится щетка и пищевая сода. Откройте крышку резервуара и тщательно почистите стенки и дно.

Бачок унитаза также нуждается в постоянной чистке / Фото keramis