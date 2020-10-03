Лайфхаки для уборки труднодоступных мест в квартире и доме
Во время каждой уборки в квартире и доме возникает вопрос, как почистить труднодоступные места и предметы.
Как легко и быстро навести порядок в жилье, рассказывает 24 канал.
Читайте Интересные фишки в интерьере прихожей: фото
Духовой шкаф
Чтобы убрать убрать жир и нагар внутри духовки, понадобится специальное средство. Приготовить его можно самостоятельно в домашних условиях. Понадобятся в равных пропорциях: пищевая сода, столовый уксус и жидкость для мытья посуды. Все ингредиенты нужно смешать, чтобы они превратились в пену, и нанести на загрязненные участки. Оставляем все в таком виде на 3 часа. После этого достаточно будет влажной губки, чтобы удалить грязь.
С помощью спецсредства духовка будет выглядеть, как новая / Фото asko
Интересно Как использовать старые вещи в интерьере
Плитка
Швы керамической плитки тоже часто загрязняются, однако оттирать их губкой неудобно. Используйте для этого старую зубную щетку и средство для удаление налета. Через несколько минут смойте все водой.
Швы плитки можно отчистить с помощью зубной щетки / Фото onashem.mediasole
Душевая кабина
Щели душевой кабины – одно из труднодоступных мест во время уборки. Используйте зубную щетку – она поможет добраться в любые уголки.
Вымыть душевую кабину достаточно просто / Фото stroi-baza
Унитаз
Во время уборки санузла нужно чистить и бачок унитаза, ведь внутри него размножаются бактерии. Особенно это актуально, если в доме жесткая вода. Для того чтобы почистить бачок, понадобится щетка и пищевая сода. Откройте крышку резервуара и тщательно почистите стенки и дно.
Бачок унитаза также нуждается в постоянной чистке / Фото keramis