Під час кожного прибирання в квартирі і будинку виникає питання, як почистити важкодоступні місця та предмети.

Як легко і швидко навести порядок у житлі, розповідає 24 канал.

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Духова шафа

Щоб прибрати прибрати жир і нагар всередині духовки, знадобиться спеціальний засіб. Приготувати його можна самостійно в домашніх умовах. Знадобляться в рівних пропорціях: харчова сода, столовий оцет і рідина для миття посуду. Всі інгредієнти потрібно змішати, щоб вони перетворилися на піну, і нанести на забруднені ділянки. Залишаємо все в такому вигляді на 3 години. Після цього достатньо буде вологої губки, щоб видалити бруд.

За допомогою спецзасобу духовка буде виглядати, як нова​ / Фото asko

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Плитка

Шви керамічної плитки теж часто забруднюються, однак відтирати їх губкою незручно. Використовуйте для цього стару зубну щітку і засіб для видалення нальоту. Через кілька хвилин змийте все водою.

Шви плитки можна очистити за допомогою зубної щітки​ / Фото onashem.mediasole

Душова кабіна

Щілини душової кабіни – одне з важкодоступних місць під час прибирання. Використовуйте зубну щітку – вона допоможе дістатися у будь-які куточки.

Вимити душову кабіну досить просто / Фото stroi-baza

Унітаз

Під час прибирання санвузла потрібно чистити і бачок унітазу, адже всередині нього розмножуються бактерії. Особливо це актуально, якщо в будинку жорстка вода. Для того щоб почистити бачок, знадобиться щітка і харчова сода. Відкрийте кришку резервуара і ретельно почистіть стінки і дно.

Бачок унітазу також потребує постійного чищення / Фото keramis