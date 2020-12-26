Если вы решили сделать теплой пол в квартире или доме – необходимо основательно подготовиться. И речь идет не только о материалах и финансовой составляющей.

Какие моменты нужно учесть перед тем, как приступить к монтажу теплого пола, рассказывает in_design.studio в Instagram.

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Если у вас на полу керамическая плитка – теплый пол просто необходим. Везде, где потенциально вы можете оказаться босиком, так точно! В период межсезонья, да и зимой он просто спасет от замерзания. В санузлах и прихожей многие заказчики его не выключают вообще. В мокрых зонах пол быстро сохнет – бувь после дождливого дня тоже не пострадает, – отметили в in_design.studio.

Теплый пол бывает двух видов:

Водяной

​Такие полы дешевле в эксплуатации и отлично подходят для владельцев двухконтурных котлов. Но не забывайте, что "пирог" этого теплого пола толще, чем у электрических – это важный нюанс, если в помещении панорамные окна.

Электрический

Представляют из себя готовые "маты", которые раскатывают по помещению. Их можно монтировать в плиточный клей, непосредственно под плитку – соответственно, уже не нужно греть стяжку и эксплуатация выходит намного дешевле, чем раньше, – пояснили дизайнеры интерьера.

Теплые полы бывают водяные и электрические / Фото domstoy

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Что нужно учесть

И водяные, и электрические полы укладываются с отступом : от стен – 200 мм, от мебели – 100 мм.

: от стен – 200 мм, от мебели – 100 мм. Теплые полы нужно делить по зонам включения . Например, в коридоре – свой теплый пол, в спальне – свой.

. Например, в коридоре – свой теплый пол, в спальне – свой. Не забудьте о регуляторах. У всех производителей они отличаются по цене и монтируются на разной высоте.

Поэтому перед укладкой теплого пола лучше продумать, где и какая мебель у вас расположена, учесть регуляторы и растраты в эксплуатации, – резюмировали в in_design.studio.