Планируя интерьер гостиной, хочется сделать комнату просторной, светлой и уютной, однако иногда владельцами допускаются ошибки.

Какие ошибки становятся роковыми, и "убивают" интерьер комнаты, рассказывает Недвижимость 24.

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Расстановка мебели

В конце прошлого века мебель в комнатах ставили четко вдоль стены. Многие не распрощались с этой привычкой и это первая ошибка. Для того чтобы помещение выглядело обжитым, комфортным, уютным и стильным, сделайте интересную расстановку.

Расстановка мебели может полностью изменить вид комнаты / Фото pinterest

Цвет мебели

Темная мебель – это, безусловно, красиво. Но подходит такой вариант только для очень просторных помещений. Небольшая комната будет выглядеть еще меньше, если обставить ее темными предметами. В 2020 году в трендах – натуральность, используйте светлые оттенки дерева. Это придаст гостиной утонченности и уюта.

Темная мебель сделает помещение хмурым / Фото designmyhome

Как лучше:

Светлая мебель зрительно сделает гостиную просторнее / Фото trizio

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Ковер

В последние годы ковры снова стали популярными. Однако при выборе, нужно учитывать и его размеры, и площадь помещения. Маленький ковер может испортить интерьер всей комнаты.

Чтобы ковер смотрелся стильно и дополнял интерьер, выберите правильный размер / Фото blues-dev

Освещение

Гостиная – место, где собирается вся семья. В ней должно быть много как естественного, так и дополнительного света. Учтите эти нюансы на этапе ремонта. Уместно развесить в гостиной интересные светильники, споты, можно поставить торшеры. Единственное требование – все предметы должны соответствовать общей стилистике помещения.

Освещение позволит по-новому взглянуть на комнату / Фото keramis

Шторы

Многие считают, что в квартире можно обойтись без штор. Однако это касается только определенных стилей, например, скандинавского или лофта. В других же рекомендуется использовать занавески или шторы. Учитывайте их длину – не перебивайте стену короткими шторами. Такой прием зрительно уменьшит комнату. Полотно должно начинаться у потолка – это стильно, современно и красиво.

Шторы придадут уюта / Фото keramis