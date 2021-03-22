Освещение играет важную роль в любом жилом помещении. Поэтому при выборе люстры необходимо учесть несколько моментов.

Как легко подобрать люстру для квартиры и дома, рассказал platinum_sirius_shopping эксперт по освещению.

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Люстр много, а вы одна/один? Зайдя на сайт или в магазин, глаза разбегаются от количества ассортимента? Эксперт по освещению дал несколько советов, которые облегчат выбор,

– отметили в platinum_sirius_shopping.

Что учесть при выборе люстры

Площадь помещения.

Высоту потолков.

Особенности интерьера и дизайна комнаты.

При выборе люстры нужно учесть несколько нюансов / Фото roomester

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Технические особенности, на которые стоит обратить внимание

Потребление электрической энергии.

Наличие различных режимов включения.

Возможность регулировки мощности освещения.

При выборе люстры важное значение имеют технические моменты / Фото roomester

Лампы для люстр выбирают, исходя из нескольких параметров: спектра света, срока службы и индивидуальных предпочтений,

– пояснил эксперт.

Помните, что в квартире лучше делать несколько сценариев освещения​ / Фото roomester