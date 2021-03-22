Как легко выбрать люстру в комнату: советы эксперта
Освещение играет важную роль в любом жилом помещении. Поэтому при выборе люстры необходимо учесть несколько моментов.
Источник:Инстаграм platinum_sirius_shopping
Как легко подобрать люстру для квартиры и дома, рассказал platinum_sirius_shopping эксперт по освещению.
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Люстр много, а вы одна/один? Зайдя на сайт или в магазин, глаза разбегаются от количества ассортимента? Эксперт по освещению дал несколько советов, которые облегчат выбор,
– отметили в platinum_sirius_shopping.
Что учесть при выборе люстры
- Площадь помещения.
- Высоту потолков.
- Особенности интерьера и дизайна комнаты.
При выборе люстры нужно учесть несколько нюансов / Фото roomester
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Технические особенности, на которые стоит обратить внимание
- Потребление электрической энергии.
- Наличие различных режимов включения.
- Возможность регулировки мощности освещения.
При выборе люстры важное значение имеют технические моменты / Фото roomester
Лампы для люстр выбирают, исходя из нескольких параметров: спектра света, срока службы и индивидуальных предпочтений,
– пояснил эксперт.
Помните, что в квартире лучше делать несколько сценариев освещения / Фото roomester
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