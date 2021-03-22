Освітлення відіграє важливу роль у будь-якому житловому приміщенні. Тому при виборі люстри необхідно врахувати кілька моментів.

Як легко підібрати люстру для квартири та будинку, розповів platinum_sirius_shopping експерт з освітлення.

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Люстр багато, а ви одна/один? Зайшовши на сайт чи в магазин, очі розбігаються від кількості асортименту? Експерт з освітлення дав кілька порад, які полегшать зробити вибір,

– зазначили у platinum_sirius_shopping.

Що врахувати при виборі люстри

Площу приміщення.

Висоту стель.

Особливості інтер'єру та дизайну кімнати.

При виборі люстри потрібно врахувати кілька нюансів / Фото roomester

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Технічні особливості, на які варто звернути увагу

Споживання електричної енергії.

Наявність різних режимів увімкнення.

Можливість регулювання потужності освітлення.

При виборі люстри важливе значення мають технічні моменти / Фото roomester

Лампи для люстр вибирають, виходячи з декількох параметрів: спектру світла, терміну служби і індивідуальних переваг,

– пояснив експерт.

Пам'ятайте, що у квартирі краще робити кілька сценаріїв освітлення / Фото roomester