Как сочетать цвет пола и дверей в интерьере
Межкомнатные двери и напольное покрытие в квартирах и домах выбираются на несколько лет, поэтому должны быть тщательно подобраны.
Как сочетать пол и двери в интерьере жилых помещений, рассказывает 24 канал.
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Цвет пола и дверей
Для межкомнатных дверей и пола можно выбрать один оттенок, однако не обязательно, чтобы это был один тон. Самое важное правило – и пол, и двери должны быть либо в холодной, либо в теплой гамме. Также можно использовать привычный вариант – белый потолок, светлые стены и теплый пол. Переход оттенков при этом должен быть плавным.
Обязательное правило – либо холодная, либо теплая гамма / Фото pinterest
Двери, пол и стены
Важно понимать, что цвет стен также имеет значение, ведь он задает тон всему интерьеру. Чаще всего используется два приема – невидимый (плавные переходы) или контрастный (темный пол, яркие стены и белые двери, например). Таким образом двери будут выделяться и станут акцентом в интерьере.
Двери могут быть акцентом в интерьере / Фото pinterest
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Двери и пол: сочетание по фактуре
Следует учитывать, что фактурным должно быть что-то одно. Например, дверное полотно, а стены в таком случае делают гладкими. Или же наоборот – фактурные стены и гладкая дверь.
Выбирая дверь, захватите с собой в магазин фрагмент напольного покрытия / Фото pinterest
Важные нюансы
- Двери из массива дерева подойдут к паркету
- Двери с имитацией натуральной древесины отлично сочетаются с ламинатом
- Пластиковые двери – пара для линолеума
При выборе двери учитывайте материал пола / Фото dekoriko
Для того чтобы не прогадать, выбирая дверь, возьмите с собой в магазин фрагмент напольного покрытия. Так вам будет легче подобрать ему идеальную пару в виде двери.