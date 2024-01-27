Какие типы планировки кухни наиболее эффективны: эксперты назвали три варианта

Кухня должна быть не только красивой и соответствовать любимым трендам, но и удобным и практичным местом для приготовления пищи. Эксперты говорят, что есть три типа планировки кухни, среди которых нужно выбирать.

Эстетика действительно важна, но идеи планирования кухни также должны быть практичными. Вы должны понимать, что кухня – это первое рабочее пространство, которое должно быть удобно для совместного пользования, где можно будет легко передвигаться и находиться нескольким членам семьи. Вот какие типы планирования наилучшие с точки зрения эффективности.

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Макет на основе рабочего треугольника

Большинство экспертов сошлись во мнении, что лучше всего начать с рабочего треугольника.

"Планирование кухни должно определяться в основном центрами активности. Нам нравится использовать каркас рабочего треугольника, состоящий из зон подготовки, хранения и приготовления пищи. Одним из примеров этого подхода является размещение раковины плиты и холодильника в треугольнике", – убеждают специалисты.

Планировка каждой кухни будет разной в зависимости от пространства, но правило остается неизменным. Подробнее об этом типе планирования можно узнать здесь.

U-образная планировка

Уютная кухня за U-образной планировкой / Фото deVOL

"В больших прямоугольных кухнях U-образная планировка предполагает больше места на столешницах и ускоряет выполнение задач. Этот формат идеально подходит для членов семьи, которые любят принимать большое количество гостей", – рассказывает нью-йоркский дизайнер интерьера Артем Кроповинский.

Если вы выделили большое помещение для кухни, то этот тип планировки – очень разумный выбор.

"Кухня на камбуге"

А этот тип планировки с очень интересным названием будет идеальным для узких и длинных помещений. Это значит, что хозяевам нужно будет сосредоточиться на выборе только многофункциональных девайсов и позаботиться о местах для хранения.

"Высокие шкафы к потолку на кумбузной кухне помогают использовать каждый сантиметр комнаты. И если позволяет простор, можно поставить небольшой столик или табуреты вдоль одной стены", – говорят эксперты.

Дизайн кухни назвали камбузным из-за сходства с кухней на корабле, которую иногда называют камбузом. Вот несколько примеров такой планировки.