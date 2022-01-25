Во Львовской области продают остатки дворца всего за 1 гривну
Источник:фейсбук Оксана Гиль
Сейчас от прежней исторической достопримечательности остались только руины. Горсовет решил доверить процесс восстановления сооружения инвестору.
По просьбе горсовета и по инициативе выпускника факультета архитектуры и градостроительства Львовской политехники, организованы проектно-изыскательские работы. Об этом рассказывает портал Ваши Новости, ссылаясь на пресс-службу Судововишнянського горсовета.
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Горсовет предложил передать руины сооружения за одну гривну и выделить территорию с целью восстановления и организации реставрационных работ для возведения Центра Евроинтеграции Украины, который позволил бы заботиться о вопросах экономического, социального и культурного сотрудничества региона с государствами ЕС по поиску и выполнению инвестиционных проектов потенциальными инвесторами из Европы в Украине.
Что известно о руинах дворца Марсов
Во Львовской области продают остатки дворца всего за 1 гривну / Фото фейсбук Оксана Гиль
Дворец, построенный в начале 18 века, расположен в юго-восточной части города Судовая Вишня (Яворовский район Львовской области). Первыми владельцами имения была семья графов Коморовских. К сожалению, их род не продолжился, а дворец в начале 20 века перешел к семье Марсов. Конкретно с этим периодом связывают расцвет сооружения.
Во Львовской области продают остатки дворца всего за 1 гривну / Фото фейсбук Оксана Гиль
Авторка публикации добавляет, что упадок имения приходится на начало Второй мировой войны. Тогда территорию "отжали советы", грабившие и уничтожавшие исторические памятники.
В советское время дворец был переоборудован в общежитие зооветеринарного техникума. За матери Украины в 1995 году дворец сгорел, с тех пор стоит в руинах, обжитый бомжами,
– рассказывает Гиль.
Сегодня памятник находится в собственности города. Потенциальные покупатели неохотно соглашаются с предложением. Поэтому власти города подготовили конкретный проект, в котором предлагается передать остатки имения инвестору всего за 1 гривну.
Во Львовской области продают остатки дворца всего за 1 гривну / Фото фейсбук Оксана Гиль
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Также говорится, что вокруг дворца есть большой парк, площадью 6 гектаров. Считается, что за его создание отвечал ландшафтный архитектор Арнольд Реринг.
Во Львовской области продают остатки дворца всего за 1 гривну / Фото фейсбук Оксана Гиль
Читайте оригинальный текст публикации:
Дворец находится в городе Судовая Вишня. Был построен в начале 18 века. Первоначально владельцами имения была семья графов Коморовских. Граф Антоний Комаровский имел двух дочерей, которые должны были унаследовать наследие отца, к сожалению, так случилось, что ни одна из дочерей не были женаты, соответственно никто из них не имел детей. В начале XX века имение было продано семье Марсов.
Наибольший расцвет дворца пришелся на времена известного эстета Яна Станислава Виталиса Марса, владевшего Судебной Вишней в начале ХХ века. После смерти старика собственность унаследовал внук Кшиштоф Марс, который отремонтировал дворец после ущерба, нанесенного первой мировой войной.
Семья Марсов владела имением до начала Второй мировой войны, пока территорию не отжали советы. Во время войны имение снова грабят и уничтожают.
В советское время дворец был переоборудован в общежитие зооветеринарного техникума. За матери Украины в 1995 году дворец сгорел, с тех пор стоит в руинах, обжитый бомжами. Находиться внутри опасно... что-то может упасть на голову.
К сожалению, никому развалины не нужны. Богатые дяди хотят только 6 гектаров земли, без дворца. Вот и стоит памятка архитектуры 18 – 19 безхозная. Кому интересно приезжайте, смотрите, пока есть еще на что посмотреть.