Маленький санузел довольно часто встречается в городских квартирах. Для максимального комфорта он требует особого оформления.

С помощью каких дизайнерских приемов можно расширить санузел, рассказывает 24 канал.

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Цветовое оформление

Используйте светлые и яркие оттенки – они сделают помещение просторнее и создадут домашнюю и расслабляющую атмосферу. Тона могут быть как холодные, так и теплые – все зависит от ваших предпочтений и общей стилистики квартиры.

Удачное цветовое решение – залог просторной ванной / Фото mirvannaja

Зеркальные поверхности

Позволят зрительно увеличить площадь и добавят в нее больше "жизни".

Зеркала – самый популярный дизайнерский прием для увеличения ванной / Фото keramis

Стекло

Стеклянные поверхности привнесут в комнату ощущение света и дополнительного "воздуха".

Мелкая плитка

Отличное решение для маленькой комнаты, которое позволят расширить помещение.

Мозаика – удачное решение для ванной / Фото complet-info

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Окрашенные стены

Хорошая альтернатива керамической плитке. С помощью краски можно сделать акцент на нужных вам деталях.

Краска с легкостью заменит кафель / Фото vanna-prosto

Декоративные элементы

Это могут быть ниши или полки для ванных принадлежностей или бытовой химии.

Продумайте в ванной полки или ниши / Фото gd-home

Система хранения

Продумайте в ванной встроенные тумбы или пеналы – это сэкономит место и позволит спрятать "лишние" предметы.

В ванной целесообразно сделать тумбы / Фото mirdizajna