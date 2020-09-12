Как расширить санузел с помощью дизайна: лучшие идеи
Маленький санузел довольно часто встречается в городских квартирах. Для максимального комфорта он требует особого оформления.
С помощью каких дизайнерских приемов можно расширить санузел, рассказывает 24 канал.
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Цветовое оформление
Используйте светлые и яркие оттенки – они сделают помещение просторнее и создадут домашнюю и расслабляющую атмосферу. Тона могут быть как холодные, так и теплые – все зависит от ваших предпочтений и общей стилистики квартиры.
Удачное цветовое решение – залог просторной ванной / Фото mirvannaja
Зеркальные поверхности
Позволят зрительно увеличить площадь и добавят в нее больше "жизни".
Зеркала – самый популярный дизайнерский прием для увеличения ванной / Фото keramis
Стекло
Стеклянные поверхности привнесут в комнату ощущение света и дополнительного "воздуха".
Мелкая плитка
Отличное решение для маленькой комнаты, которое позволят расширить помещение.
Мозаика – удачное решение для ванной / Фото complet-info
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Окрашенные стены
Хорошая альтернатива керамической плитке. С помощью краски можно сделать акцент на нужных вам деталях.
Краска с легкостью заменит кафель / Фото vanna-prosto
Декоративные элементы
Это могут быть ниши или полки для ванных принадлежностей или бытовой химии.
Продумайте в ванной полки или ниши / Фото gd-home
Система хранения
Продумайте в ванной встроенные тумбы или пеналы – это сэкономит место и позволит спрятать "лишние" предметы.
В ванной целесообразно сделать тумбы / Фото mirdizajna