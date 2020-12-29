Если у вас небольшая квартира, необходимо грамотно подойти к планированию и дизайну интерьера.

Какие способы помогут сделать жилье просторным, рассказала дизайнер интерьера in_design.studio в Instagram.

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Многофункциональная мебель

Помните, что места не так много, чтобы ставить шкафы вряд. Старайтесь уходить от отдельностоящей мебели и по возможности вписывать громоздкие шкафы в ниши, – отметила дизайнер интерьера.

По ее словам, лучше заказать многофункциональную мебель. Это практично и функционально, ведь она будет выполнять сразу несколько функций, но при этом занимать меньше места. Подбирайте мебель, которая складывается, когда ее не используют.

Светлые тона

В небольших помещениях отдавайте предпочтения светлым оттенкам. Помните, что темные цвета уменьшают пространство, а светлые – визуально увеличат любую квартиру.

Светлые оттенки – отличное решение для небольших помещений / Фото mobili

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Продуманная планировка каждого метра

Эргономика – очень важный момент. Будьте готовы к смелым и неординарным решениям – они помогут сделать жилье вместительным и при этом просторным.

Продумайте планировку помещение до ремонта / Фото trizio

Я люблю работать с маленькими квартирами, хоть это и сложнее. Это заставляет думать, креативить и находить разные подходы. Вы не поверите, но и в маленькую квартиру можно вместить то же, что и в большую, – резюмировала дизайнер интерьера.