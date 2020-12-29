Якщо у вас невелика квартира, необхідно грамотно підійти до планування і дизайну інтер'єру.

Які способи допоможуть зробити житло просторим, розповіла дизайнерка інтер'єру in_design.studio в Instagram.

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Багатофункціональні меблі

Пам'ятайте, що місця не так багато, щоб ставити шафи в ряд. Намагайтеся уникати меблів, які стоять окремо, і за можливості вписувати громіздкі шафи в ніші, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

За її словами, краще замовити багатофункціональні меблі. Це практично і функціонально, адже вони буде виконувати відразу кілька функцій, але при цьому займати менше місця. Підбирайте меблі, що складаються, коли їх не використовують.

Світлі тони

У невеликих приміщеннях віддавайте перевагу світлим відтінкам. Пам'ятайте, що темні кольори зменшують простір, а світлі – візуально збільшать будь-яку квартиру.

Світлі відтінки – відмінне рішення для невеликих приміщень / Фото mobili

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Продумане планування кожного метра

Ергономіка – дуже важливий момент. Будьте готові до сміливих і неординарних рішень – вони допоможуть зробити житло містким і при цьому просторим.

Продумайте планування приміщення до ремонту / Фото trizio

Я люблю працювати з маленькими квартирами, хоч це і складніше. Це змушує думати, креативити і знаходити різні підходи. Ви не повірите, але і в маленьку квартиру можна вмістити те саме, що і в велику, – резюмувала дизайнерка інтер'єру.