Молодая семья выиграла роскошное поместье за 13 долларов: как оно выглядит

Ежегодно благотворительная компания Omaze проводит розыгрыш недвижимости. В рамках проекта каждый, кто приобрел лотерейный билет за 13 долларов (10 фунтов стерлингов или 379 гривен), может стать владельцем поместья.

Семья Потт из Великобритании выиграла роскошное поместье, стоимость которого составляет 4,75 миллиона долларов. Недавно они переехали из своей тесной квартиры с двумя спальнями в Восточном Лондоне в огромный особняк с пятью спальнями и четырьмя ванными комнатами.

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Билет, перевернувший жизнь



Фасад дома, который разыгрывался в Великобритании / Фото Omaze

32-летний Бен Потт, родом из юго-восточной Англии, ежегодно участвовал в розыгрышах от Omaze Million Pound House Draw. Однако в этом году семья едва не упустила возможность приобщиться к претендентам на выигрыш. Бекка Потт рассказывает, что они буквально запрыгнули в последний вагон:

В январе я решила купить целый пакет билетов за 10 фунтов стерлингов без ведома мужа. Это произошло после того, как я увидела дом по телевизору.

До победы Бекка была в декретном отпуске после рождения дочери. Семью обеспечивал Бен, работающий бухгалтером.



Летняя столовая / Фото Omaze

Пара мечтала о новом доме еще до рождения ребенка, однако это требовало значительных затрат, которые они не могли себе позволить. Однако по счастливому стечению обстоятельств их 8-летняя Дочь Ава встретит первый день рождения в роскошном особняке.

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Кроме недвижимости благотворительная компания оплатила все налоги на имущество и судебные расходы. Также семья Потт получила 27 100 долларов наличными. Эти средства должны ускорить переезд и помочь устроиться на новом месте.

Что есть в доме

Интерьер дома в Великобритании / Фото Omaze

Трехэтажный дом расположен в престижном районе, неподалеку от всемирно известного ипподрома Аскот. Кроме полностью отремонтированного дома с ультрасовременной кухней владельцы получили сад и террасу на заднем дворе.



Люкс с мансардными окнами / Фото Omaze

Всего в доме насчитывается 5 спален и 4 ванные комнаты. Главная изюминка помещения – люкс с мансардными окнами.