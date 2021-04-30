В процессе расстановки предметов мебели нужно избегать некоторых ошибок. Подробнее рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.

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Композиция – одна из главных основ интерьера. Гармоничная расстановка создает визуальную целостность и самое главное – комфорт,

– отметили дизайнеры интерьера.

Как правильно расставить мебель

Отсутствие плана расстановки

Эта ошибка может привести к тому, что мебель в помещении не будет выглядеть гармонично. Следует заранее соотнести размеры комнаты с мебелью, измерить габариты предметов и создать чертеж.

Отсутствие зонирования

В каждой комнате нужно определить функциональные зоны. Это делается в зависимости от потребностей членов семьи.

План освещения без учета расстановки мебели

Это одна из самых фатальных ошибок: одинокая люстра в середине комнаты, стоящий далеко от нее обеденный стол без локального освещения, либо стоящее в дальнем углу кресло с забытым дополнительным освещением, туалетный столик без подсветки. Все это внесет дисбаланс в интерьер и дискомфорт в доме,

– пояснили дизайнеры интерьера.

Грамотная расстановка мебели обеспечит комфорт / Фото pinterest

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Расстановка мебели вдоль стен

Ранее было модно размещать мебель вдоль стен, однако это решение осталось в прошлом. Сейчас же мебель следует ставить в середине комнаты. Это позволит создать уютное пространство, которое выглядит стильно и оригинально.

Слишком много мебели

Если комната маленькая, не стоит забивать ее мебелью. Используйте только необходимые предметы.

Не вписывающийся шкаф

Шкаф – элемент, который должен перекликаться с интерьером.

Расставлять мебель нужно после того, как будет точный чертеж / Фото pinterest

Неудобные проходы

При расстановке мебели нужно учитывать точные размеры, чтобы проходы были удобными.

Неучтенное открывание дверей

Не стоит забывать об этом условии при расстановке, чтобы в процессе открывание двери не затрагивали мебель,

– резюмировали дизайнеры интерьера.