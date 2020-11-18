Постоянная уборка в квартире и доме не только утомляет и надоедает, но и заставляет придумывать различные лайфхаки.

Как сохранить чистоту после очередной уборки как можно дольше, рассказывает Недвижимость 24.

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Борьба с пылью

Чтобы защитить поверхности от пыли – используйте для этого кондиционер для белья. Добавьте немного жидкости в таз с водой и протрите полки полученным раствором. Таким образом вы не только наполните дом свежим ароматом, но и создадите отталкивающий эффект для пыли.

Налет

Чтобы защищить краны от известкового налета – используйте глицерин. Нанесите на тряпку пару капель средства и протрите краны – налет образовываться не будет. Также глицерин спасает от пыли. От налета на смесителях поможет вощеная бумага – просто натрите ей краны.

Глицерин устранит налет и пыль / Фото muzhik-v-dome

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Разводы на стеклах и зеркалах

Водоотталкивающий спрей поможет избавиться от разводов на стеклах и зеркалах. Спреем можно обработать и душевую кабину или стеклянную перегородку в ванной. После этого вода будет стекать, не оставляя белых следов.

Посуда

Сода – средство, которым активно пользуются хозяйки. Для того чтобы удалить налет от чая или кофе на чашке – протрите посуду содой. Этого достаточно, чтобы убрать загрязнения и продлить чистоту чашки.

Сода – отличное средство для решения бытовых задач / Фото gastronom