Постійне прибирання в квартирі і будинку не тільки стомлює і набридає, але й змушує придумувати різні лайфхаки.

Як зберегти чистоту після чергового прибирання якомога довше, розповідає Нерухомість 24.

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Боротьба з пилом

Щоб захистити поверхні від пилу – використовуйте для цього кондиціонер для білизни. Додайте трохи рідини у таз з водою і протріть полки отриманим розчином. Таким чином ви не тільки наповните будинок свіжим ароматом, але і створите відштовхуючий ефект для пилу.

Наліт

Щоб захистити крани від вапняного нальоту – використовуйте гліцерин. Нанесіть на ганчірку пару крапель засобу і протріть крани – наліт утворюватися не буде. Також гліцерин рятує від пилу. Від нальоту на змішувачах допоможе вощений папір – просто натріть ним крани.

Гліцерин усуне наліт і пил​ / Фото muzhik-v-dome

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Розводи на склі та дзеркалах

Водовідштовхувальний спрей допоможе позбутися від розводів на стеклах і дзеркалах. Спреєм можна обробити і душову кабіну або скляну перегородку у ванній. Після цього вода буде стікати, не залишаючи білих слідів.

Посуд

Сода – засіб, яким активно користуються господині. Для того щоб видалити наліт від чаю або кави на чашці – протріть посуд содою. Цього достатньо, щоб прибрати забруднення і подовжити чистоту чашки.

Сода – отличное средство для решения бытовых задач / Фото gastronom