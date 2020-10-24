Завершив ремонт, мы всегда думаем о том, что нужно как можно дольше удержать жилье в таком виде. Но уже через пару месяцев замечаем нюансы.

Для того чтобы квартира и через несколько лет выглядела свежо, нужно учесть несколько нюансов, рассказывает 24 канал.

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Напольные покрытия

Выбирая материал для отделки пола, нужно учесть, что он должен быть качественным и износостойким.

Паркет

Материал нуждается в специальном уходе. Для того чтобы дерево не рассохлось, понадобится увлажнитель воздуха. По словам производителей паркета, долговечность возможна при условии, что влажность воздуха в комнате будет порядка 40-60%. Если же на паркете появились царапины, можно сделать шлифовку, которая вернет блеск покрытию.

Паркет необходимо шлифовать, чтобы убрать царапины / Фото design-homes

Для того чтобы защитить паркет от царапин, приобретите накладки для ножек мебели.

Ламинат

Для жилых помещений подойдет ламинат 31 класса. Он износостойкий и хорошо реагирует на влажную уборку. Важно после этого вытирать излишки влаги сухой тряпкой. Однако песок и мелкие крошки могут со временем повредить поверхность. Существуют также спецсредства для ухода за ламинатом.

Ламинат не любит влагу / Фото smartkilim

Керамогранит

Напольная плитка очень проста в уходе и не боится влаги, но быстро загрязняется. Для того чтобы защитить керамогранит от царапин, покрывайте его воском и специальной мастикой раз в несколько месяцев.

Напольная плитка требует регулярной уборки / Фото plitka33

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Стены

Краска

Самый практичный вариант. Окрашенные стены всегда выглядят свежо и аккуратно и легки в уходе. Поврежденное место всегда можно закрасить.

Краска – материал, практичный в быту / Фото happymodern

Обои

Красиво выглядят в интерьере, но в случае появления дефекта придется переклеивать. Для этого в запасе должен быть новый рулон из той же партии.

Обои можно выбрать на любой вкус / Фото homester

Выбирая материалы в дом, помните, что они должны быть качественными, практичными и "вне моды".