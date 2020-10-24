Как продлить жизнь ремонту: важные советы
Завершив ремонт, мы всегда думаем о том, что нужно как можно дольше удержать жилье в таком виде. Но уже через пару месяцев замечаем нюансы.
Для того чтобы квартира и через несколько лет выглядела свежо, нужно учесть несколько нюансов, рассказывает 24 канал.
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Напольные покрытия
Выбирая материал для отделки пола, нужно учесть, что он должен быть качественным и износостойким.
Паркет
Материал нуждается в специальном уходе. Для того чтобы дерево не рассохлось, понадобится увлажнитель воздуха. По словам производителей паркета, долговечность возможна при условии, что влажность воздуха в комнате будет порядка 40-60%. Если же на паркете появились царапины, можно сделать шлифовку, которая вернет блеск покрытию.
Паркет необходимо шлифовать, чтобы убрать царапины / Фото design-homes
Ламинат
Для жилых помещений подойдет ламинат 31 класса. Он износостойкий и хорошо реагирует на влажную уборку. Важно после этого вытирать излишки влаги сухой тряпкой. Однако песок и мелкие крошки могут со временем повредить поверхность. Существуют также спецсредства для ухода за ламинатом.
Ламинат не любит влагу / Фото smartkilim
Керамогранит
Напольная плитка очень проста в уходе и не боится влаги, но быстро загрязняется. Для того чтобы защитить керамогранит от царапин, покрывайте его воском и специальной мастикой раз в несколько месяцев.
Напольная плитка требует регулярной уборки / Фото plitka33
Интересно 3 нюанса, которые нужно сделать перед началом ремонта
Стены
Краска
Самый практичный вариант. Окрашенные стены всегда выглядят свежо и аккуратно и легки в уходе. Поврежденное место всегда можно закрасить.
Краска – материал, практичный в быту / Фото happymodern
Обои
Красиво выглядят в интерьере, но в случае появления дефекта придется переклеивать. Для этого в запасе должен быть новый рулон из той же партии.
Обои можно выбрать на любой вкус / Фото homester
Выбирая материалы в дом, помните, что они должны быть качественными, практичными и "вне моды".