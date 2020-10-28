Часто наше жилье кажется захламленным из-за разбросанных вещей, из-за лишних предметов и мелочей, которые, возможно, пригодятся.

Для того чтобы покончить с беспорядком в квартире или доме, необходимо внести уборку в свой ежедневный план, рассказывает Недвижимость 24.

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Прихожая

У входной двери в каждой квартире скапливается множество ненужных вещей: чеки, мусор, зонты, очки, перчатки, маски и антисептики. Ежедневно убирайте и избавляйтесь от лишнего. Также разберите сумки, кошельки, косметику и верхнюю одежду, проверьте обувь, которая стоит в коридоре и спрячьте лишнюю в шкаф или гардеробную. Это поможет сохранять порядок в прихожей.

Всего за 30 минут в день можно сохранять порядок в квартире / Фото est

Гостиная

Проверьте кофейный / журнальный столик, загляните под диваны и кресла, разберите ящики в шкафах и комодах, книжные стеллажи, зарядки и провода. Также постирайте текстиль (плед, покрывало, подушки, шторы), почистите ковер.

В гостиной должен быть идеальный порядок / Фото design-homes

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Кухня

Самое захламленное помещение в квартире, ведь там хранится посуда, кухонная утварь и прочие принадлежности. Разберите шкафы, ящики и холодильник, уберите все лишнее со столешницы, стола и барной стойки. Избавьтесь от предметов, которыми не пользуетесь, спрячьте подальше сезонную посуду (например, с новогодним декором).

На поверхностях должны быть только те предметы, которыми вы пользуетесь / Фото trizio

Спальня

В комнате отдыха не должно быть ничего лишнего и отвлекающего. Приведите в порядок прикроватные тумбы и столики, разберите шкаф и комоды. Разберите вещи и избавьтесь от ненужных вещей.

В спальне не должно быть лишних предметов / Фото mydizajn

Ванная комната

В ванной часто оказываются вещи из других комнат – разберите их. Также проверьте срок годности бытовой химии, косметики и средств гигиены. Наведите порядок в шкафах и тумбах.

В ванной необходимо ежедневно убирать вещи из других комнат / Фото trizio