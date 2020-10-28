Лише 30 хвилин на день: як розхламити квартиру
Часто наше житло здається захаращеним через розкидані речі, через зайві предмети і дрібниці, які, можливо, знадобляться.
Для того щоб покінчити з безладом у квартирі або будинку, необхідно внести прибирання до свого щоденного плану, розповідає Нерухомість 24.
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Передпокій
Біля вхідних дверей у кожній квартирі скупчується безліч непотрібних речей: чеки, сміття, парасолі, окуляри, рукавички, маски і антисептики. Щодня прибирайте і позбавляйтеся від зайвого. Також розберіть сумки, гаманці, косметику і верхній одяг, перевірте взуття, яке стоїть у коридорі і сховайте зайве у шафу або гардеробну. Це допоможе зберігати порядок у передпокої.
Лише за 30 хвилин на день можна зберігати порядок у квартирі / Фото est
Вітальня
Перевірте кавовий / журнальний столик, загляньте під дивани і крісла, розберіть ящики у шафах і комодах, книжкові стелажі, зарядки та дроти. Також виперіть текстиль (плед, покривало, подушки, штори), почистіть килим.
У вітальні повинен бути ідеальний порядок / Фото design-homes
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Кухня
Найбільш захаращене приміщення у квартирі, адже там зберігається посуд, кухонне начиння та інші речі. Розберіть шафи, ящики і холодильник, приберіть все зайве зі стільниці, столу і барної стійки. Позбавтеся від предметів, якими не користуєтеся, заховайте подалі сезонний посуд (наприклад, з новорічним декором).
На поверхнях повинні бути тільки ті предмети, якими ви користуєтеся / Фото trizio
Спальня
У кімнаті відпочинку не має бути нічого зайвого і відволікаючого. Приведіть у порядок тумби і столики, розберіть шафу і комоди. Розберіть речі і позбудьтеся від непотрібних речей.
У спальні не повинно бути зайвих предметів / Фото mydizajn
Ванна кімната
У ванній часто виявляються речі з інших кімнат – розберіть їх. Також перевірте термін придатності побутової хімії, косметики та засобів гігієни. Наведіть порядок у шафах і тумбах.
У ванній необхідно щодня прибирати речі з інших кімнат / Фото trizio