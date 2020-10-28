Часто наше житло здається захаращеним через розкидані речі, через зайві предмети і дрібниці, які, можливо, знадобляться.

Для того щоб покінчити з безладом у квартирі або будинку, необхідно внести прибирання до свого щоденного плану, розповідає Нерухомість 24.

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Передпокій

Біля вхідних дверей у кожній квартирі скупчується безліч непотрібних речей: чеки, сміття, парасолі, окуляри, рукавички, маски і антисептики. Щодня прибирайте і позбавляйтеся від зайвого. Також розберіть сумки, гаманці, косметику і верхній одяг, перевірте взуття, яке стоїть у коридорі і сховайте зайве у шафу або гардеробну. Це допоможе зберігати порядок у передпокої.

Лише за 30 хвилин на день можна зберігати порядок у квартирі / Фото est

Вітальня

Перевірте кавовий / журнальний столик, загляньте під дивани і крісла, розберіть ящики у шафах і комодах, книжкові стелажі, зарядки та дроти. Також виперіть текстиль (плед, покривало, подушки, штори), почистіть килим.

У вітальні повинен бути ідеальний порядок / Фото design-homes

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Кухня

Найбільш захаращене приміщення у квартирі, адже там зберігається посуд, кухонне начиння та інші речі. Розберіть шафи, ящики і холодильник, приберіть все зайве зі стільниці, столу і барної стійки. Позбавтеся від предметів, якими не користуєтеся, заховайте подалі сезонний посуд (наприклад, з новорічним декором).

На поверхнях повинні бути тільки ті предмети, якими ви користуєтеся ​/ Фото trizio

Спальня

У кімнаті відпочинку не має бути нічого зайвого і відволікаючого. Приведіть у порядок тумби і столики, розберіть шафу і комоди. Розберіть речі і позбудьтеся від непотрібних речей.

У спальні не повинно бути зайвих предметів / Фото mydizajn

Ванна кімната

У ванній часто виявляються речі з інших кімнат – розберіть їх. Також перевірте термін придатності побутової хімії, косметики та засобів гігієни. Наведіть порядок у шафах і тумбах.

У ванній необхідно щодня прибирати речі з інших кімнат​ / Фото trizio