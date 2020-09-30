Нужно всего 5 минут: как поддерживать порядок в ванной
Порядок у ванній кімнаті буде завжди, якщо привчити себе дотримуватися кількох простих правил.
Несложные действия займут всего несколько минут, рассказывает 24 канал.
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Краны
Как известно, брызги воды оставляют разводы и потеки на кранах. Поэтому рекомендуется протирать краны после принятия душа или мытья руки. Для этого понадобится обычное махровое полотенца, спецсредства не требуются.
Если не протирать краны, чистить их придется с применением спецсредств / Фото megadizajn
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Белье
Белье сразу складывайте в корзину – не оставляйте его на поверхностях. Это создает хаос и беспорядок.
Собирайте все вещи в корзины для белья / Фото Pinterest
Мусор
Весь мелкий мусор, волосы, пакетики от разных средств сразу же убирайте с пола. Это позволит поддерживать порядок в помещении.
Душевые принадлежности
Все используемые средства необходимо сразу после применения прятать в шкаф. Часто на бортиках ванной стоят гели для душа, шампуни, маски – это создает беспорядок и эффект захламленности. Продумайте в ванной закрытые системы хранения.
Закрытые шкафчики позволят спрятать все лишнее / Фото novamett