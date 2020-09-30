Порядок у ванній кімнаті буде завжди, якщо привчити себе дотримуватися кількох простих правил.

Несложные действия займут всего несколько минут, рассказывает 24 канал.

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Краны

Как известно, брызги воды оставляют разводы и потеки на кранах. Поэтому рекомендуется протирать краны после принятия душа или мытья руки. Для этого понадобится обычное махровое полотенца, спецсредства не требуются.

Если не протирать краны, чистить их придется с применением спецсредств / Фото megadizajn

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Белье

Белье сразу складывайте в корзину – не оставляйте его на поверхностях. Это создает хаос и беспорядок.

Собирайте все вещи в корзины для белья / Фото Pinterest

Мусор

Весь мелкий мусор, волосы, пакетики от разных средств сразу же убирайте с пола. Это позволит поддерживать порядок в помещении.

Душевые принадлежности

Все используемые средства необходимо сразу после применения прятать в шкаф. Часто на бортиках ванной стоят гели для душа, шампуни, маски – это создает беспорядок и эффект захламленности. Продумайте в ванной закрытые системы хранения.

Закрытые шкафчики позволят спрятать все лишнее / Фото novamett