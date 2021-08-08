Названы 10 лучших городов мира для жизни на пенсии

Британская компания по пенсионному планированию Audley провела исследование и определила самые комфортные города для жизни на пенсии.

На первом месте оказалась столица Финляндии – Хельсинки. Как проводили исследование и кто еще попал в десятку – читайте далее.

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Как проводили исследование

Специалисты выбрали города, которые чаще всего попадали в международные рейтинги как самые счастливые для жизни. После этого аналитики определили в них стоимость жизни, уровень заработных плат, среднюю продолжительность жизни и среднюю экономию. Так был составлен рейтинг из самых комфортных городов мира для пенсионеров.

Город Хельсинки попал на первое место / Фото Pixabay

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ТОП-10 городов для жизни на пенсии:

Хельсинки

Копенгаген Женева Рейкьявик Осло Амстердам Стокгольм Веллингтон Вена Люксембург

Для комфортной жизни в Хельсинки потребуется около 211 тысяч евро (6,7 миллиона гривен), накопленных после выхода на пенсию.

Замкнул первую десятку Люксембург / Фото Pixabay

Гонконг, Токио, Сингапур и Сеул стали худшими городами для пенсионеров.

Напомним, ранее были названы 5 солнечных регионов Европы с доступными ценами на жилье.