Названы 10 лучших городов мира для жизни на пенсии

8 августа 2021 , 13:36
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Источник:

Helsinki Times

Британская компания по пенсионному планированию Audley провела исследование и определила самые комфортные города для жизни на пенсии.

На первом месте оказалась столица Финляндии – Хельсинки. Как проводили исследование и кто еще попал в десятку – читайте далее.

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Как проводили исследование

Специалисты выбрали города, которые чаще всего попадали в международные рейтинги как самые счастливые для жизни. После этого аналитики определили в них стоимость жизни, уровень заработных плат, среднюю продолжительность жизни и среднюю экономию. Так был составлен рейтинг из самых комфортных городов мира для пенсионеров.

Город Хельсинки попал на первое место / Фото Pixabay

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ТОП-10 городов для жизни на пенсии:

  1. Хельсинки
Для комфортной жизни в Хельсинки потребуется около 211 тысяч евро (6,7 миллиона гривен), накопленных после выхода на пенсию.
  1. Копенгаген
  2. Женева
  3. Рейкьявик
  4. Осло
  5. Амстердам
  6. Стокгольм
  7. Веллингтон
  8. Вена
  9. Люксембург

 

Замкнул первую десятку Люксембург / Фото Pixabay

Гонконг, Токио, Сингапур и Сеул стали худшими городами для пенсионеров.

Напомним, ранее были названы 5 солнечных регионов Европы с доступными ценами на жилье.

 

Автор: Наталя Бережна