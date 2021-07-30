Названы 5 лучших стран для выживания в случае глобальной катастрофы

Новая Зеландия станет лучшей страной для выживания в случае глобальной катастрофы. Определяя список безопасных стран, специалисты учитывали плотность населения и климатические условия.

Кроме Новой Зеландии, эксперты отметили еще 4 страны. Какие именно и почему – читайте далее.

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Исследование проводил профессор британского университета Англия Раскин Алед Джонс. В Новой Зеландии низкая плотность населения, а также достаточно сельскохозяйственных угодий. Также учитывалась возможность обеспечить население продуктами питания и электроэнергией и защитить границы от нежелательной миграции. Эти факторы позволят пережить глобальную катастрофу.

Новая Зеландия заняла первое место / Фото Pixabay

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Кто еще попал в список

Кроме Новой Зеландии, эксперты отметили еще 4 места:

Исландию.

Великобританию.

Тасманию (Австралия).

Ирландию.

По мнению специалистов, люди наносят серьезный ущерб окружающей среде, поэтому человечество находится "в опасном состоянии". Ученые допустили, что миру могут угрожать климатический или финансовый кризис, или опасная пандемия.

По словам профессора, среди указанных стран экспертов удивила только Великобритания. В сравнении с Новой Зеландией, в ней высокая плотность населения.

Великобритания удивила ученых / Фото Pixabay

Кроме того, государство производит лишь половину собственного продовольствия. Однако это не помешало Великобритании попасть в пятерку стран, где можно выжить в случае глобальной катастрофы.