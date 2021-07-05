Названы города мира с самым быстрым ростом цен на жилье: на каком месте Киев
Источник:Knight Frank
Компания Knight Frank составила рейтинг Global Residential Cities Index с перечнем городов мира с наиболее стремительным ростом цен на жилую недвижимость в первом квартале 2021 года. Лидерами стали турецкие Измир и Анкара, а также столица Новой Зеландии Веллингтон.
Украинский Киев попал на 99 позицию. Какие еще города вошли в перечень – читайте далее.
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Как составляли рейтинг
Специалисты проанализировали 150 городов мира. В первом квартале 2021 года годовой рост цен составил 7,4%. По словам экспертов, показатель увеличился в 128 городах, в 29% из них отмечен двузначный рост.
Наиболее быстро цены на жилье повышались в Турции и Новой Зеландии.Измир, который в 2020 году был на третьем месте, теперь стал лидером рейтинга. Анкара поднялась с четвертой на вторую строчку, а Веллингтон с 32 места переместился на третье.
Турецкая Анкара попала на вторую ступень / Фото Pixabay
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ТОП-10 городов мира с быстрым ростом цен на недвижимость
- Измир (Турция) +33,9%.
- Анкара (Турция) +30,3%.
- Веллингтон (Новая Зеландия) +30,1%.
- Стамбул (Турция) +28,8%.
- Сеул (Южная Корея) +26,1%.
- Галифакс (Канада) +22,5%.
- Москва (Россия) +22,4%.
- Санкт-Петербург (Россия) +22,1%.
- Гамильтон (Канада) +20,9%.
- Финикс (США) +20%.
Киев занял 99 место с ростом цен на 4,1%. Другие украинские города в перечень не попали.
Киеву досталось 99 место / Фото Pixabay