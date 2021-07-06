Названы лучшие города мира для удаленной работы: есть ли среди них украинские

Платформа аренды жилья Nestpick составила рейтинг лучших городов для удаленной работы. Его возглавил австралийский Мельбурн.

Украинские города в перечень не попали. Где комфортно работать удаленно – читайте далее.

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Как проводилось исследование

Эксперты анализировали несколько моментов:

Доступность медицины;

безопасность городов;

наличие инфраструктуры для отдыха;

стоимость жизни;

культурный досуг;

доступность жилья с пространством для работы;

доля жителей, вакцинированных от COVID-19.

Всего в рейтинг попали 75 городов мира. Мельбурн набрал наибольшее число баллов и стал лучшим местом для тех, кто работает дистанционно.

Из городов, попавших в перечень, только Мельбурн предлагает "удаленщикам" специальные визы. Последние позволяют беспрепятственно въезжать страну для дистанционной работы.

На втором месте оказался Дубай / Фото Pixabay

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ТОП-10 городов для удаленной работы:

Мельбурн (Австралия).

Дубай (ОАЭ).

Сидней (Австралия).

Таллинн (Эстония).

Лондон (Великобритания).

Токио (Япония).

Сингапур.

Глазго (Великобритания).

Монреаль (Канада).

Берлин (Германия).

Сиднею досталось третье место / Фото Pixabay