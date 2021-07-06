Названы лучшие города мира для удаленной работы: есть ли среди них украинские

6 июля 2021 , 14:11
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Источник:

Nestpick

Платформа аренды жилья Nestpick составила рейтинг лучших городов для удаленной работы. Его возглавил австралийский Мельбурн.

Украинские города в перечень не попали. Где комфортно работать удаленно – читайте далее.

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Как проводилось исследование

Эксперты анализировали несколько моментов:

  • Доступность медицины;
  • безопасность городов;
  • наличие инфраструктуры для отдыха;
  • стоимость жизни;
  • культурный досуг;
  • доступность жилья с пространством для работы;
  • доля жителей, вакцинированных от COVID-19.

Всего в рейтинг попали 75 городов мира. Мельбурн набрал наибольшее число баллов и стал лучшим местом для тех, кто работает дистанционно.

Важно! Из городов, попавших в перечень, только Мельбурн предлагает "удаленщикам" специальные визы. Последние позволяют беспрепятственно въезжать страну для дистанционной работы.

На втором месте оказался Дубай / Фото Pixabay

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ТОП-10 городов для удаленной работы:

  • Мельбурн (Австралия).
  • Дубай (ОАЭ).
  • Сидней (Австралия).
  • Таллинн (Эстония).
  • Лондон (Великобритания).
  • Токио (Япония).
  • Сингапур.
  • Глазго (Великобритания).
  • Монреаль (Канада).
  • Берлин (Германия).

Сиднею досталось третье место / Фото Pixabay

Автор: Наталя Бережна