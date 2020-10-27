В последние годы в трендах лаконичные кухонные гарнитуры, однако некоторые предметы необязательно являются недостатком.

Как оформить рабочую поверхность на кухне так, чтобы она выглядело стильно и не была захламлена, рассказывает 24 канал.

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Зеленое растение

Комнатное растение добавит кухне свежести. Подберите для него стильное кашпо. Сам цветок можно оставить на столешнице, но он должен быть без больших листьев (они могут мешать во время приготовления пищи).

Комнатные растения придадут уюта кухне / Фото pinterest

Хлебница

Стильная хлебница может дополнить интерьер кухни и украсить столешницу. Важное правило – ее дизайн должен совпадать со стилем помещения.

Хлебница может стать стильным предметом в кухне / Фото hayko

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Специи

Оригинальные банки со специями могут стать украшением кухни и даже подчеркнуть ее интерьер. Они должны соответствовать стилистике помещения.

Специи уместно оставить на столешнице / Фото happymodern

Мелочи

Красивая этажерка с мелочами станет не только системой хранения, но и подчеркнет стиль кухни. Важно не перегружать отсеки, чтобы помещение не выглядело захламленным.

Этажерка – стильный предмет интерьера / Фото vicislandliebe