Останніми роками у трендах лаконічні кухонні гарнітури, проте деякі предмети необов'язково є недоліком.

Як оформити робочу поверхню на кухні так, щоб вона виглядала стильно і не була захаращена, розповідає 24 канал.

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Зелена рослина

Кімнатна рослина додасть кухні свіжості. Підберіть для нього стильне кашпо. Саму квітку можна залишити на стільниці, але він повинен бути без великого листя (вони можуть заважати під час приготування їжі).

Кімнатні рослини додадуть затишку кухні / Фото pinterest

Хлібниця

Стильна хлібниця може доповнити інтер'єр кухні і прикрасити стільницю. Важливе правило – її дизайн повинен збігатися зі стилем приміщення.

Хлібниця може стати стильним предметом на кухні / Фото hayko

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Спеції

Оригінальні банки зі спеціями можуть стати прикрасою кухні і навіть підкреслити її інтер'єр. Вони повинні відповідати стилістиці приміщення.

Спеції доречно залишити на стільниці / Фото happymodern

Дрібниці

Красива етажерка з дрібницями стане не тільки системою зберігання, але і підкреслить стиль кухні. Важливо не перевантажувати відсіки, щоб приміщення не виглядало безладним.

Етажерка – стильний предмет інтер'єру​ / Фото vicislandliebe