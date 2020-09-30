Порой мы замечаем, что в квартире появился нетипичный неприятный запах.

Откуда он может быть и как от него избавиться, рассказывает 24 канал.

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Неправильное хранение продуктов

Первое, что необходимо проверить в случае возникновения неприятного запаха в квартире, – это холодильник. Возможно, какие-то продукты испортились. Чтобы устранить проблему, придется перебрать все содержимое холодильника, а также сделать влажную уборку.

Следите, чтобы продукты в холодильнике не портились / Фото eda

Плесень в квартире

Если в квартире образовался грибок – это может быть источником неприятного запаха. Чтобы от него избавиться, придется воспользоваться средствами для удаления плесени и обработать все пораженные участки.

Для избавления от плесени потребуются спецсредства / Фото uutvdome

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Ужин

Если накануне вечером вы готовили ужин из ароматных продуктов, а на утро чувствуете его запах, придется проветрить помещение. Такое может быть в случае использования чеснока, к примеру.

Некоторые ингредиенты могут оставлять ароматы / Фото kakprosto

Влажное белье

Если в ванной в корзине оказалось влажное белье – оно также может пахнуть. Кроме того, во влажной закрытой среде быстро размножаются бактерии. В такой ситуации постирайте белье и никогда не складывайте влажные вещи в закрытые корзины.

Не оставляйте в корзине влажное белье / Фото koffkindom