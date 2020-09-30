Неприємний запах у квартирі: звідки він і як позбутися
Часом ми помічаємо, що у квартирі з'явився нетиповий неприємний запах.
Звідки він може бути і як його позбутися, розповідає 24 канал.
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Неправильне зберігання продуктів
Перше, що необхідно перевірити у разі виникнення неприємного запаху в квартирі, – це холодильник. Можливо, якісь продукти зіпсувалися. Щоб усунути проблему, доведеться перебрати весь вміст холодильника, а також зробити вологе прибирання.
Слідкуйте, щоб продукти в холодильнику не псувалися / Фото eda
Цвіль у квартирі
Якщо в квартирі утворився грибок- це може бути джерелом неприємного запаху. Щоб від нього позбутися, доведеться скористатися засобами для видалення цвілі і обробити всі уражені ділянки.
Для позбавлення від цвілі будуть потрібні спецзасоби / Фото uutvdome
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Вечеря
Якщо напередодні ввечері ви готували вечерю з ароматних продуктів, а на ранок відчуваєте його запах, доведеться провітрити приміщення. Таке може бути в разі використання часнику, наприклад.
Деякі інгредієнти можуть залишати аромати / Фото kakprosto
Волога білизна
Якщо у ванній в кошику виявилася волога білизна – вона також може пахнути. Крім того, у вологому закритому середовищі швидко розмножуються бактерії. У такій ситуації виперіть білизну і ніколи не складайте вологі речі к закриті кошики.
Не залишайте в кошику вологу білизну / Фото koffkindom